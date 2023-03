"Carabinieri, negli uffici manca la carta"

"Nei reparti alle dipendenze del Comando Provinciale di Modena viene segnalata carenza di carta per la stampa di atti istituzionali. I carabinieri in quei reparti sono costretti all’acquisto di risme di carta, per l’attività istituzionale, in proprio. Troviamo tutto ciò inaccettabile". La denuncia parte dal sindacato Unarma. "Si mette in condizione il personale di appianare la carenza dell’Istituzione, mettendolo in obbligo di acquistare la carta con risorse proprie per stilare anche verbali di denunce o arresto - affermano dalla segreteria nazionale. Il segretario generale della Provincia di Modena Antonio Loparco, nell’ interesse dell’ Arma dei carabinieri e dell’ amministrazione stessa chiede alle autorità competenti una soluzione sulla cronica mancanza di carta presso gli uffici. "E inaccettabile anche questo sforzo richiesto al personale già sottoposto a numerose pressioni operative".