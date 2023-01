Carabinieri, si progetta la nuova caserma

L’amministrazione comunale di Vignola sta predisponendo uno studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova caserma dei carabinieri, che dovrebbe sorgere in via Pertini, nei pressi del Polo della sicurezza.

Ad annunciarlo è stata la sindaca di Vignola e presidente dell’Unione, Emilia Muratori, nell’ambito dell’incontro che ieri mattina ha avuto con il Prefetto di Modena, Alessandra Camporota, durante il Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza.

Presenti alla riunione anche rappresentanti della Provincia e del Comune di Modena, nonché i sindaci Massimo Paradisi di Castelnuovo, Iacopo Lagazzi di Guiglia, Giovanni Galli di Marano, Enrico Tagliavini di Savignano, Umberto Costantini di Spilamberto, Federico Ropa di Zocca e la vice-sindaca di Castelvetro Giorgia Mezzacqui.

L’incontro è stato convocato ieri a Vignola per fare il punto sulla situazione della sicurezza nell’area dell’Unione Terre di Castelli. Nell’occasione, si è parlato anche degli organici delle stazioni dei carabinieri e appunto del progetto di realizzazione di una nuova caserma.

Tra i temi all’ordine del giorno anche gli episodi di teppismo avvenuti sulla linea ferroviaria Bologna-Vignola (che pure sono stati circoscritti, dopo il rafforzamento dei controlli nelle stazioni interessate, soprattutto nei fine settimana) e il tema dell’importanza di diffondere anche attraverso le scuole la cultura della legalità.

La sindaca Muratori ha quindi commentato: "Desidero innanzitutto ringraziare il prefetto Alessandra Camporota che ha accolto la nostra richiesta. I temi legati alla sicurezza sono tra i più sensibili per i nostri concittadini. l rapporto con lo Stato e le forze dell’ordine è fondamentale. L’aumento dell’organico dei carabinieri avvenuto negli ultimi tempi è stato molto apprezzato".

Poi, ancora la prima cittadina vignolese ha aggiunto: "Come amministrazione stiamo predisponendo lo studio di fattibilità per la realizzazione di una nuova caserma, necessaria per ospitare l’attuale Tenenza, con l’auspicio che possa anche essere un giorno sede di un comando di Compagnia".

5intanto almeno di alcune settimane i tempi per l’inaugurazione del polo della sicurezza dell’Unione, che dovrà ospitare la nuova sede del corpo unico di polizia locale dell’Unione e la Protezione Civile.

Rispondendo al Carlino, Muratori ha infatti aggiunto: "I lavori al Polo della sicurezza dal punto di vista strutturale sono ormai conclusi, tranne alcuni particolari che sono ancora da rifinire. Stiamo però riscontrando un ritardo nella consegna degli arredi. Appena saranno recapitati, si potrà procedere alla inaugurazione".

Infine, sempre in termini di sicurezza, l’assessore dell’Unione alla polizia locale, Enrico Tagliavini, ha confermato che il numero degli agenti per ora rimarrà stabile (sono 69, di cui 2 amministrativi), "con possibilità – ha però aggiunto – di stabilizzazione di contratti a tempo determinato nel caso il fabbisogno di personale aumentasse e se le risorse di bilancio lo permetteranno".

Marco Pederzoli