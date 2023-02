Carabinieri, sindacalista assolto: "Il capitano non fu diffamato"

Agendo in qualità di delegato sindacale, aveva segnalato sui social e con una nota stampa i comportamenti di un ufficiale dei carabinieri, l’allora comandante della compagnia di Carpi Alessandro Iacovelli. Per questo motivo Armando De Angelis, segretario del Nuovo sindacato carabinieri di Modena, era stato denunciato dallo stesso comandante e finito a processo davanti al tribunale militare di Verona con l’accusa di diffamazione aggravata e continuata. Al termine del dibattimento il sindacalista è stato assolto perché il fatto non sussiste, come chiesto anche dalla Procura. A darne notizia è Nsc, definendo la sentenza "un grandissimo successo sindacale" e sottolineando che la Procura, con il Pm Massimo Di Camillo, ha chiesto l’assoluzione evidenziando "il diritto di critica sindacale". L’imputato era difeso dall’avvocato Giorgio Carta. "La prima pietra miliare sul diritto di critica sindacale l’ha posizionata l’Emilia-Romagna", commenta il segretario regionale Giovanni Morgese. "La seconda pietra verrà posizionata a Roma presso il Tribunale militare capitolino che vede imputato per lo stesso delitto il nostro segretario generale nazionale Massimiliano Zetti", aggiunge. De Angelis, luogotenente all’epoca in servizio al radiomobile della Compagnia di Modena, il 6 novembre 2020 scrisse una nota per chiedere l’intervento del comando generale "su una serie di comportamenti" del comandante di Carpi. Tra gli episodi citati, una visita in una stazione dove il comandante avrebbe afferrato faldoni e atti presenti sugli scaffali, scaraventandoli a terra. "Immaginiamo il disagio morale, imbarazzo e stupore, subito dai colleghi presenti", scriveva De Angelis.