Carabinieri, un altro video. Lo stesso militare ripreso mentre dà uno schiaffo a un uomo fermato

Il rumore dello schiaffo in faccia echeggia nel silenzio ed è seguito da un’esternazione probabilmente di chi, in quel momento, realizza il video attraverso il proprio telefonino.

E’ spuntato ieri pomeriggio sul gruppo ‘Welcome to Favelas’ un altro filmato – precedente al primo – che vede ‘protagonista’ lo stesso carabiniere modenese immortalato mercoledì scorso mentre, nei pressi del teatro Storchi, prendeva a pugni un arrestato. Nel secondo filmato (risalente in realtà ad un anno fa, come specifica il Comando generale dell’Arma) il militare tira uno schiaffo sonoro sul capo di un giovane presumibilmente straniero, per poi caricarlo sul mezzo di servizio.

L’episodio è avvenuto in viale Monte Kosica, nei pressi dello stadio. Il video, girato da un passante, riprende tre militari che camminano con accanto l’arrestato, dal Novi Sad verso il viale. Prima di caricarlo in auto, il carabiniere che è alle sue spalle lo colpisce da dietro con un ceffone in faccia. Nei pochi secondi diffusi online il ragazzo fermato non oppone resistenza ma, come nel caso del video pubblicato la settimana scorsa, non è possibile stabilire cosa possa essere capitato prima. Come noto il giovane guineano 23enne Idrissa Diallo dichiarò che il carabiniere lo aveva colpito senza motivo (Non aveva con sé i documenti quel giorno). Successivamente spuntarono le testimonianze di alcuni passanti che sostenevano invece che il ragazzo avesse opposto resistenza all’identificazione: "E’ stato lui a colpire per primo i militari" hanno dichiarato. Ovviamente saranno fondamentali, per stabilire l’accaduto, i filmati di videosorveglianza della zona, già acquisiti dall’Arma. Nel caso del video circolato da ieri in rete, invece, sarà difficile poter metter mano alle immagini di un anno fa (pur essendo presenti telecamere nella zona) per ricostruire quanto accaduto nelle fasi precedenti. Il 23enne guineano, attraverso il proprio legale Barbara Bettelli nei prossimi giorni dovrebbe depositare formare querela nei confronti del carabiniere. Non si esclude che vi sia già un fascicolo in procura che lo vede iscritto ma nel merito non vi sono conferme. Quel che è certo è che ora le indagini sono in corso su entrambi gli episodi.