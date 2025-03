Carambola con auto ribaltate. Tre feriti gravi e viabilità in tilt

Un grave incidente si è verificato ieri, in serata, sulla Nazionale per Carpi tra Ganaceto e Appalto di Soliera. Tre mezzi sono rimasti coinvolti nella carambola, uno schianto violentissimo con un’auto finita ’sottosopra’ nel fossato a bordo strada e un’altra ribaltata. Il primo bilancio parlava ieri sera di tre feriti in gravi condizioni, un uomo e due donne. Mezzi distrutti nell’impatto: sul posto sono arrivate ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale per deviare la circolazione consentendo i soccorsi.

Traffico in tilt su un’arteria strategica per il territorio.

Quasi in conteporanea, altra emergenza a Castelnuovo Rangone che ha visto impegnati sempre i pompieri con ricadute, anche in questo caso, sulla viabilità. Il Comune di Castelnuovo, infatti, sui social ha invitato a scegliere percorsi alternativi a causa di un rogo che ha interessato un fienile a Cavidole, in via Settecani. A essere stata colpita, in particolare, è l’azienda agricola Zanasi. Secondo le prime informazioni raccolte, l’allarme è scattato verso le 21. Ancora non si conoscono le cause che hanno generato il rogo. Le fiamme hanno presto preso il sopravvento, interessando in pochi minuti tutto l’edificio. Non ci sarebbero animali o persone feriti ma molti danni a struttura e a mezzi agricoli. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno continuato il loro lavoro anche per tutta la notte. Situazioni come questa sono infatti molto complesse anche perché, dopo l’estinzione delle fiamme, occorre sempre effettuare un lavoro certosino di ’smassamento’ tra le balle di fieno andate in fumo. Oltre ai vigili del fuoco, sono accorsi sul posto anche pattuglie di carabinieri e della polizia locale dell’Unione Terre di Castelli. La situazione è stata monitorata costantemente, fin dalle prime fasi, anche dal sindaco di Castelnuovo, Massimo Paradisi, che è sempre rimasto in contatto con le autorità competenti.

Marco Pederzoli