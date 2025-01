Carambola, furgone contro colonnina del gas

Grave incidente ieri mattina all’alba, intorno alle 5.30 su via Nonantolana, alle porte della città. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo all’improvviso, finendo contro due furgoni parcheggiati all’interno di un cortile privato. A causa del violento urto, uno dei furgoni ‘colpiti’ dalla vettura è stato spostato contro una colonnina di gas metano di media pressione. L’urto violento ha causato la rottura della colonnina, creando così la fuoriuscita di gas. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo da solo uscendo dal baule dell’auto e sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che subito hanno intercettato e chiuso la valvola del gas della colonnina e messo in sicurezza i mezzi coinvolti. La situazione è stata subito ripristinata e sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Inrete che hanno riparato il danno e ripristinato il gas. Contestualmente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le cure al conducente – che fortunatamente non ha riportato serie ferite – e gli agenti della polizia locale che si sono occupati dei rilievi di legge. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dello schianto. Già nella giornata di ieri la colonnina è risultata in sicurezza e ripristinata.