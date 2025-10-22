Carambola tra 4 mezzi. Un ferito grave

Ancora un grave incidente sulle nostre strade. Ieri mattina, intorno alle 10.30, una carambola tra quattro mezzi ha paralizzato la circolazione lungo la nuova Estense, strada Bellaria.

In base ai primi accertamenti, un’auto tra quelle coinvolte nello schianto avrebbe effettuato un sorpasso, per poi finire contro una seconda vettura.

Lo schianto frontale è stato particolarmente violento e il secondo mezzo ha colpito una terza auto che, a causa del violento urto, è finita nel fossato adiacente la carreggiata.

Coinvolto nel maxi schianto anche un trattore con rimorchio, che stava percorrendo la strada in direzione della città.

Sul posto sono accorsi subito i vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere due dei feriti, tra cui l’anziana che si trovava a bordo della vettura finita nel fossato. Immediato anche l’intervento dei sanitari del 118 che sono arrivati sul posto con automedica e ambulanza.

Ad avere la peggio la donna che si trovava a bordo dell’auto finito fuori strada, subito trasportata in ospedale in codice di media gravità.

Anche altre due persone, seppur ferite lievemente, sono state condotte a Baggiovara per gli accertamenti di rito. Sul posto, per i rilievi di legge gli agenti della polizia locale che hanno chiuso temporaneamente al traffico la Nuova Estense per permettere agli operatori di soccorrere i feriti e la successiva rimozione dei mezzi incidentati. Lo schianto ha causato inevitabili disagi alla circolazione.

