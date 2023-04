Carambola tra 5 auto, paura per quattro bambini

Paura ieri pomeriggio sull’autostrada del Brennero quando, in direzione sud, al chilometro 311 all’altezza di Campogalliano, si sono scontrate ben cinque auto in una carambola che ha causato diversi feriti, tra cui tre bambini, nessuno per fortuna in pericolo di vita. Sono 12 le persone coinvolte, delle quali 5 illese. Erano circa le 16.15 quando è scattato l’allarme al 118, oltre ad ambulanze e auto mediche sull’A22 sono arrivate anche le pattuglie della polizia stradale di Modena Nord e i vigili del fuoco di Carpi, che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati. La dinamica è in corso di definizione, ma si sarebbe innescata una carambola nel traffico del rientro dalle vacanze pasquali pare a causa di un tamponamento che ha coinvolto appunto cinque macchine. Il bilancio è di un 46enne trasportato all’ospedale di Baggiovara in codice di media gravità e altre sei persone portate al Policlinico con traumi lievi tra cui una 13enne, un altro 46enne, un bimbo di 3 anni, un 42enne, una 38enne, una bimba di 8 anni.

Coinvolti un altro piccolo di 1 anno e un bimbo di 6 anni (nessuna ferita) più altri tre adulti sempre illesi. La polizia stradale ha quindi eseguito i rilievi e gestito la situazione del traffico per liberare poi la carreggiata non appena possibile. Inevitabilmente l’incidente ha creato disagi al traffico soprattutto in direzione sud, ma la situazione sè sbloccata in poco più di un’ora con la circolazione che è tornata regolare verso le 18.

v. r.