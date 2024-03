Caravaggio, passione e tormenti: "Viaggio nel profondo dell’anima"

La vita e l’anima tormentate di Michelangelo Merisi da Caravaggio prenderanno forma stasera, alle 21, sul palcoscenico del cinema teatro comunale di Bomporto, nell’ambito della stagione teatrale 2023/2024 curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale. ‘Caravaggio – di chiaro e di oscuro’, di Francesco Niccolini, diretto da Enzo Vetrano e Stefano Randisi, vedrà come protagonista Luigi D’Elia che ha già lavorato con Nicolini, per raccontare un altro frammento della natura selvaggia che sta a loro tanto a cuore.

D’Elia, che ruolo interpreta nella pièce?

"Gioco al confine tra l’essere il narratore esterno che vede le cose accadere, e il personificare Caravaggio stesso. Diciamo che si siamo avvicinati alla definizione del ruolo un po’ alla volta: inizialmente avrei dovuto essere una persona vicina a Caravaggio, poi durante le prove sono diventato io stesso l’artista. Racconto di lui in terza persona ma al tempo stesso so di essere Caravaggio, indossando i suoi abiti, tra il moderno e l’antico". Come viene messo in scena il pittore?

"Si parte dal Seicento, cosa era l’arte e come era il mondo in quel momento storico, l’epoca d’oro della cultura italiana ed europea, che ha visto sbocciare i capolavori e le rivoluzioni più grandi del pensiero, dell’arte e della scienza occidentale: Shakespeare, Galileo, Cervantes, Gesualdo da Venosa e, appunto, Caravaggio. Nati e morti tutti negli stessi anni e tutti mossi dallo stesso scandaloso ardore. C’è la peste da bambino, che gli porta via padre e nonno. La fame e la povertà da giovane pittore apprendista, il successo fulmineo e scapestrato, i litigi, le risse, la morte a soli 38 anni. Abbiamo scelto di raccontarlo soprattutto attraverso le sue opere, i suoi soggetti, i punti in cui si posava il suo sguardo".

Opere che sono sul palcoscenico?

"No. Raccontiamo lui attraverso 29 tele ma senza mostrarle, solo mediante la narrazione. E’ bellissimo quando, al termine dello spettacolo, sentiamo il pubblico dirci: ‘Ho visto tutte le opere’. L’arte narrativa è a servizio di quella pittorica".

C’è ritratto ne esce? Viene giudicato?

"Emerge Caravaggio che guarda il suo tempo e lo restituisce sulle tele. Ricordo le parole di Vittorio Sgarbi: ‘Caravaggio ha inventato la fotografia’. Non c’è alcun giudizio su di lui. Caravaggio incarna perfettamente una duplicità inscindibile: nelle sue tele, attraverso il colore e il buio, la sacralità dei temi e l’umanità dei corpi che la rappresentano, e nella sua vita, un intreccio di passioni, tradimenti, violenze e fughe. Ma in tutto questo la cosa più importante è la verità. Verità artistica, che significa credibilità, rendere vicino ciò che sembra lontano. Nei suoi quadri Caravaggio cerca e trova questa verità, la rende concreta, visibile e tangibile. La stessa verità noi cerchiamo nel nostro lavoro".

Maria Silvia Cabri