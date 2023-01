Carbone al governo dalla Befana comunista

La ’Befana comunista’ ieri mattina ha consegnato al Governo Meloni (attraverso il prefetto Alessandra Camporota, il carbone.

"In perfetta continuità con il governo Draghi, il governo Meloni mantiene una linea guerrafondaia aumentando le spese militari, mentre taglia su sanità e scuola pubblica e sul reddito di cittadinanza, confermando l’incremento del 50% entro il 2024 (38 mldanno) e rifinanziando l’invio di armi all’Ucraina impedendo così l’avvio di un serio percorso diplomatico verso la pace, unica condizione per salvare il martoriato popolo ucraino.

Inoltre la finanziaria per il 2023 si distingue per l’accanimento contro coloro che si trovano più in difficoltà, in un paese dove le persone in povertà assoluta e a rischio povertà sono più di 7 milioni. Riguardo al fisco questa finanziaria è indubbiamente un ritorno al passato dove non si fa nulla contro l’evasione ma per l’evasione. La proposta Calderoli sull’autonomia differenziata rappresenta un attacco senza precedenti all’unità della Repubblica e alla tutela dell’uguaglianza dei cittadini e all’universalità dei diritti".