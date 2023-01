Carburanti di nuovo a peso d’oro I benzinai: "Un danno per tutti"

di Sofia Silingardi

Addio agli sconti sulle accise: dal 1 gennaio 2023 il costo di benzina e gasolio torna a sfiorare i 2 euro, con un aumento di circa 20 centesimi al litro. Con la manovra si è deciso di ridurre ulteriormente il taglio alle accise sui carburanti, introdotto dal governo Draghi a marzo 2022, che per qualche mese aveva calmierato i prezzi. A pochi giorni dall’inizio dell’anno, alcuni benzinai della città si esprimono sugli aumenti. "Siamo alle solite – racconta Andrea Budite, titolare della pompa di benzina di via Canaletto Sud – Non ci hanno ancora rimborsato da quando a marzo sono calate le accise: da un giorno all’altro, tutto il carburante che avevamo abbiamo dovuto venderlo a 30 centesimi in meno, quando noi prendiamo solo 3 centesimi al litro. Adesso sono aumentate di nuovo, ma non pareggiamo i conti con il calo che abbiamo subito. Si dà la colpa a questo governo, ma anche il governo di prima ha calato le accise senza spiegarne il motivo e, chi più, chi meno, ci abbiamo rimesso tutti dei soldi. E ancora oggi nessuno ci ha rimborsato". E aggiunge: "Adesso sono aumentate e giustamente la gente è arrabbiata, e noi che ci lavoriamo non sappiamo come comportarci. Anche per noi economicamente è un disastro. Però cosa si può fare? O si tolgono le accise, ma lo stato con le accise ci vive".

Gli fa eco Alessio Bombarda, titolare della pompa di benzina in via Emilia Ovest. "Il mio punto di vista è sia da benzinaio che da automobilista. Il 22 marzo hanno tolto le accise e con anche solo 50mila litri in cisterna, il che era facilissimo, ogni benzinaio ha dovuto congelare 15mila euro. Quindi da benzinaio, da un lato fa piacere riavere i nostri soldi dopo 9 mesi. Poi è ovvio che siamo tornati a un prezzo pre-problema, quasi 2 euro al litro: a questi prezzi anche noi guadagnano meno perché, oltre al fatto che sono aumentati i costi dell’energia, la gente gira meno, se si può evitare di viaggiare, lo si fa. In più anche con i pos ci perdiamo in commissioni. Quindi si riduce ancora di più il margine. Da automobilista – prosegue – riconosco che quando un pieno di una qualsiasi auto utilitaria arriva a costare 80 euro diventa un problema. Per quanto riguarda il futuro non so, il prezzo stava calando negli ultimi mesi, eravamo arrivati a 1,60 euro per la benzina, quindi speriamo che cali".

Anche Bayram Firat, titolare della pompa di benzina in via Emilia Ovest, riconosce che l’aumento "è troppo. Tre anni fa, quando è iniziato il covid, il petrolio era calato fino a 92 dollari. Oggi ha lo stesso prezzo, ma quel gasolio che vendevo a 1,20 oggi lo vendo a 1,88. Il petrolio è lo stesso, il barile lo stesso, ma perché oggi è così caro? La gente si lamenta, giustamente dice che è troppo caro, che lo stipendio è lo stesso, ma tutto il resto è aumentato. Noi guadagniamo sempre la stessa cifra, anche noi ci perdiamo, perché guadagniamo al litro: prima con 50 euro uno faceva 30 litri, adesso con 50 euro fa 25 litri, quindi il guadagno per noi è minore". Per quanto riguarda la clientela, "al momento non ho ancora notato un calo, certo alcuni usano la pompa bianca (senza marca) e non c’è molta gente, ma in questo periodo è sempre così".