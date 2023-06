"Carcere, la carenza di personale incide sulla sicurezza"

Dopo il violento episodio avvenuto nei giorni scorsi all’interno del carcere di Sant’Anna con due agenti aggrediti da un detenuto, ieri mattina il segretario generale del sindacato Spp Aldo Di Giacomo ha fatto visita alla casa circondariale modenese. "Ho saputo che il detenuto tunisino ha cercato di strangolare uno dei due poliziotti ma sono intervenuti altri detenuti per fermarlo, questo la dice lunga sulla situazione del Sant’Anna come in altre parti d’Italia", ha detto al termine della visita. Di Giacomo ha rimarcato come alla base dei problemi vi sia la carenza di personale che nel caso del Sant’Anna raggiunge il 37 %, più alta dunque della media nazionale. "C’è un polizotto ogni 9 detenuti – ha precisato – ma tenendo conto che gli agenti non lavorano 24 ore di fatto c’è un poliziotto ogni trenta detenuti. Abbiamo notizia che dovrebbero arrivare entro luglio altri dieci agenti ma non compenseranno le carenze sui pensionamenti". Il sindacalista si è poi soffermato sull’indagine aperta per la rivolta dell’8 marzo 2020 che vede altri 9 polizotti (14 complessivamente) iscritti nel registro degli indagati della procura con l’accusa di tortura; situazione che, ha detto, pesa sulla qualità del lavoro . "Le indagini sono in corso e gli agenti di Modena non sono stati sospesi – ricorda il segretario Spp – C’è una condizione psicologica che comunque incide su tutti gli eventi critici poiché c’è la paura di essere sottoposti a procedimento anche quando si interviene in situazioni difficili e ricordiamo che in un carcere l’utilizzo della forza è consentito e regolamentato dalle leggi. Il lavoro del poliziotto penitenziario è diventato difficilissimo, ovunque vada avverto dai colleghi il senso di abbandono da parte dello Stato. Nelle carceri comandano i detenuti. Lo spaccio di droga è devastante, come la ricostituzione dei clan; lo dicono anche le procure". Tutti problemi che per Di Giacomo potrebbero in parte essere allievati con più personale. "Al Sant’Anna i colleghi mi dicono che non riescono ad andare in ferie con la famiglia - ha spiegato – paliamo dei classici quindici giorni che quest’anno probabilmente per carenza organica, non possono essere concessi". Carenza che si ripercuote anche sul benessere dei detenuti, di cui oltre la metà nel carcere di Modena sono stranieri.

Emanuela Zanasi