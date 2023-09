Cardiologi in campo per la prevenzione

Sabato torna l’appuntamento con ’Tieni in forma il tuo cuore’, la campagna di prevenzione del rischio cardiovascolare che fino al 21 ottobre porterà una clinica mobile nelle principali città del territorio. La tappa modenese di questo weekend si terrà in Largo Sant’Agostino dalle 10 alle 18 alla presenza di numerosi professionisti dell’Aou e dell’Ausl. L’accesso per i cittadini è libero e gratuito, senza prenotazione. In vista di questa iniziativa, che è stata organizzata in vista della Giornata Mondiale del Cuore, è stata fissata per oggi alle 18.30 una diretta Facebook a cui saranno presenti Stefano Tondi, direttore della Cardiologia dell’Ospedale Civile, e Giuseppe Boriani, direttore della Cardiologia del Policlinico. Con loro, per l’Ausl interverranno Laura Bernaroli e Cecilia Zurlo, entrambe chinesiologhe della Medicina dello Sport. Durante la diretta, disponibile al link www.facebook.comAOUModena, sarà possibile interagire con i professionisti ponendo domande direttamente nei commenti al post in cui avviene lo streaming. Il video, come gli altri della rubrica ’L’Esperto Risponde’, resterà a disposizione in differita su Facebook e nell’apposita playlist di Youtube. La clinica mobile, nella giornata di sabato, ospiterà oltre ai cardiologi Tondi e Boriani anche alcuni specialisti dell’Azienda Usl di Modena che condurranno attività di counseling su movimento (Gustavo Savino, Direttore della Medicina dello Sport), antifumo (Massimo Bigarelli, responsabile del progetto tabagismo) e alimentazione sana (Lara Valenti, dietista del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione diretto dal Dottor Alberto Tripodi) per far conoscere ai cittadini i sani stili di vita.