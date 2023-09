Cardiologi in concerto per raccogliere fondi

Si tiene stasera a Formigine, nel giardino di Villa Benvenuti (in caso di maltempo, all’auditorium S. Mirabilis) il concerto ’La musica del cuore’ dei Doors to Balloon il cui ricavato – biglietto a 15 euro, consumazione compresa – andrà all’associazione ’Amici del cuore di Andrea Gilioli’. La particolarità dell’evento è che la band che salirà sul palco è composta interamente da cardiologi della nostra regione, capitanati dal dottor Alberto Benassi, che da anni si esibisce in giro per l’Italia per raccogliere fondi per scopi umanitari.