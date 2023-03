Cardiologia, Carlo Ratti nuovo primario

L’Ausl di Modena pianta un’altra bandierina per dimostrare impegno intorno al futuro dell’ospedale, tuttora minacciato dalla precarietà e sottodotazione di reparti essenziali come il Punto nascita e il Pronto Soccorso, la Radiologia e gli impedimenti che ostacolano l’espansione di altri reparti. Con la nomina del dottor Carlo Ratti a direttore della Struttura complessa di Cardiologia del Santa Maria Bianca, giunta a conclusione del bando di concorso, si spera si possa presto avviare quel consolidamento del reparto, atteso da dopo il terremoto. A ricordarlo è il presidente di Ucamn Alberto Calciolari. Ratti, 48 anni, milanese di nascita ha compiuto studi e specializzazione in Cardiologia a Unimore. A Mirandola è approdato nel 2006 come dirigente medico per poi passare nel 2013 a Carpi e fare ritorno nella città dei Pico nel 2021 come responsabile facente funzione di Cardiologia.

Alberto Greco