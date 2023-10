Cardiologia dello sport al top. Patrizi eletto presidente nazionale

Da Carpi ai vertici nazionali della Cardiologia dello Sport: il dottor Giampiero Patrizi, specialista della Cardiologia dell’ospedale Ramazzini, è il nuovo presidente della Società Italiana di Cardiologia dello Sport (SIC Sport). L’elezione rappresenta un riconoscimento di altissimo livello non solo per la professionalità del dottor Patrizi, ma anche per il lavoro svolto dall’intero reparto diretto dal dottor Stefano Cappelli e in particolare per l’attività dell’ambulatorio di Cardiologia dello Sport (attivo dal 2017), di cui è responsabile proprio Patrizi. Inoltre, nel Consiglio direttivo è entrata la dottoressa Lucia Tardini, anche lei nell’équipe dell’ambulatorio carpigiano. "L’elezione a presidente mi riempie di orgoglio – spiega il neo-presidente Patrizi, che ha anche contribuito a stendere le linee guida nazionali in materia – non solo a livello personale, ma anche perché è il riconoscimento di un percorso che abbiamo avviato sei anni fa con l’ambulatorio della Cardiologia dello Sport, uno dei pochi in Italia. Oggi Carpi ha un ruolo di primo piano nella comunità scientifica nazionale nell’ambito della Cardiologia dello Sport.

Già sede di diversi convegni nazionali in materia organizzati da noi, la Città dei Pio ospiterà il congresso Nazionale della SIC Sport tra due anni".

"È una grande soddisfazione per tutto il reparto – evidenzia il dottor Cappelli – segno che la serietà del lavoro paga sempre. Ho creduto fermamente nel progetto dell’ambulatorio di Cardiologia dello Sport sin dall’inizio, anche perché conoscevo le qualità professionali del dottor Patrizi, mio collaboratore da tanti anni. Questa sinergia con la Medicina dello Sport sta dando tanti frutti, i più importanti sono quelli di aver approfondito tante situazioni fondamentali per il benessere delle persone, in alcuni casi addirittura cruciali per la vita stessa".

m.s.c.