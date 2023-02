"Cardiologia, prove di telemedicina In futuro anche consulti a distanza"

‘Cardiologie Aperte’ è l’iniziativa promossa in questa settimana a livello nazionale dell’Associazione Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco). Contattando il numero verde 800 05 22 33 sarà possibile porre domande e dubbi sui problemi legati alle malattie del cuore. Per la prima volta, alla 17esima edizione, partecipano anche la Cardiologia di Carpi e quella di Mirandola. "Un’occasione di vicinanza alla popolazione e il primo l’approccio nell’ambito delle nuove frontiere della telemedicina", afferma il dottor Stefano Cappelli, direttore della Struttura complessa Unità operativa di Cardiologia del Ramazzini.

Perché partecipare?

"La Cardiologia di Carpi è molto legata ad Anmco in quanto membri del direttivo regionale: per questo abbiamo aderito con entusiasmo. E’ giusto dare risposte ai quesiti più frequenti riguardanti le patologie cardiovascolari. Ancora oggi, nonostante la gravità e l’incidenza delle cardiopatie, non si dà il giusto risalto alle conseguenze di tali malattie in termini di morbilità e mortalità. Dunque, la comunicazione è fondamentale".

Che importanza ha quest’approccio telefonico?

"Il vantaggio di questa iniziativa è quello di informare, in generale, sulle malattie cardiovascolari. Non va dimenticato, l’approccio telefonico rientra nelle nuove frontiere della telemedicina. Il primo step è proprio quello del contatto al telefono, per un possibile consulto a distanza, cui potrà fare seguito anche una televisita in consulenza. La telefonata s’inserisce a pieno titolo nel nuovo approccio".

Le domande più frequenti? "Suggerimenti quotidiani per ridurre i rischi, come non fumare, fare almeno 5000 passi al giorno, usare poco sale, imparare il modo corretto di controllare la pressione. Chiedono anche se le terapie farmacologiche possono essere alla stregua di quelle nutraceutiche".

Cosa caratterizza l’U.O. di Cardiologia di Carpi?

"Forniamo assistenza cardiologica a gran parte dell’area Nord, per un totale di circa 160 mila abitanti. E’ caratterizzata da elevata capacità diagnostica e dotazione strumentale di II e III livello anche in collaborazione con la Radiologia Ospedaliera, come la Cardio-Risonanza Magnetica e la TAC-coronarica (quest’ultima operativa da poche settimane). Accanto all’abituale attività assistenziale (nel 2022 son stati registrati 1060 ricoveri in regime ordinario e 172 in day-hospital), la mia U.O. si contraddistingue per due tematiche per cui siamo struttura di riferimento in provincia: la cardiologia Pediatrica e la Cardiologia dello Sport".

Maria Silvia Cabri