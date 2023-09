Cardioradiologia, il prof Ligabue al vertice italiano

Da ieri la Cardioradiologia della SIRM, Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica ha un nuovo presidente. Ed è modenese. Ad essere scelto dai colleghi medici per questo importante ruolo è infatti il prof. Guido Ligabue, direttore della Scuola di Specialità di Radiodiagnostica di UNIMORE e primario della Radiologia dell’Ospedale di Sassuolo SpA. Ad appena 48 anni, Ligabue è stato nominato primario dell’ospedale sassolese nel 2022, in una struttura da sempre all’avanguardia per tecnologie diagnostiche in ambito radiologico, come l’ultima TAC donata da una cordata di imprenditori locali. L’elezione del prof Ligabue è stata formalizzata ieri durante il Convegno ‘CardioX’ al Forum Monzani di Modena, alla presenza di oltre 300 medici e del settore, provenienti da ogni parte d’Italia. "Questa nomina – spiega Ligabue – va oltre la soddisfazione personale e la considero un riconoscimento per l’intera scuola radiologica modenese che 25 anni fa decise di investire nello sviluppo della Cardioradiologia che allora era un settore nascente in Italia".