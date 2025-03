Carducci, la nuova palestra. Investiti 7 milioni di euro : "Sarà aperta a tutta la città"

"Uno spazio rinnovato e sicuro dedicato a tutti gli sport". Sono stati gli assessori comunali Giulio Guerzoni e Federica Venturelli, accompagnati dai tecnici che hanno seguito l’ultima parte progetto, ad aprire in anteprima le porte della nuova palestra della scuola Carducci a Modena, che verrà ufficialmente inaugurata il 27 marzo con una grande festa.

L’ edificio, che attualmente comprende oltre 1000 metri di superficie, era stato danneggiato dal sisma del 2012. Successivamente, grazie ai finanziamenti dell’Amministrazione Comunale e ai contributi della regione Emilia-Romagna, è stato possibile disegnare un progetto dal valore di 6 milioni e 700 euro che ha visto la demolizione completa del vecchio edificio e la costruzione di uno scheletro nuovo.

Nonostante siano stati utilizzati vari materiali che rendono la struttura moderna e l’edificio risulti adeguarsi ai moderni gusti europei, è stato sottolineato come sia la gradinata esterna che i mattoni a facciavista dell’edificio siano stati volutamente reintegrati per rievocare il profilo della vecchia palestra creando continuità tra passato e presente.

All’esterno la pavimentazione è stata realizzata in modo tale da poter essere adibita a parcheggio per evitare di occupare il suolo pubblico. L’area di gioco è alta 7,30 metri e quindi omologata ed adatta per discipline sportive come il basket e la pallavolo. Anche gli ambienti annessi alla palestra sono stati realizzati pensando al comfort dei i ragazzi e degli atleti e sono tutti collegati perfettamente sia con il campo da gioco che con l’esterno.

Inoltre, speculari agli spogliatoi, sono stati ricavati tre archivi utilizzabili per conservare il materiale cartaceo della scuola: sono stati realizzati con una particolare e sofisticata tecnica antincendio a base di sali di potassio che permette di salvare e conservare la carta.

E’ stato poi precisato che lo spazio della nuova palestra non sarà esclusivamente destinato alle attività scolastiche ma potrà essere sfruttato come luogo di incontro per chi desidera trascorrere tempo insieme e in serenità. Apre così il suo intervento l’assessore Giulio Guerzoni. "Non è stato un progetto facile, ci sono state complicazioni ma non avevamo dubbi riguardo al risultato. È cambiata molto la situazione rispetto all’approvazione del primo appalto, a causa del Covid e dell’aumento dei prezzi il lavoro è stato lungo e travagliato, ma ne è valsa la pena. Siamo orgogliosi di poter ospitare un pubblico e dei ragazzi in sicurezza".

E aggiunge: “Non è mai troppo difficile costruire qualcosa di nuovo, ma è sempre più complicato aggiustare quello che c’è già ed adattarlo coerentemente alle nuove esigenze”. Completa il quadro della situazione l’assessore Federica Venturelli: "Finalmente è possibile restituire uno spazio sportivo dedicato ai ragazzi ed ai loro bisogni, sia a scuola che fuori. È stato un gioco di squadra importante".

L’incontro si è concluso con l’augurio per il futuro che anche il progetto per l’Auditorium adiacente, danneggiato a causa dei medesimi motivi, segua un percorso simile e arrivi a concludersi entro il 2026.