Ca.Re, autorizzazione sospesa: "Atto dovuto, manca l’agibilità"

Ad un mese esatto dal giorno in cui è divampato il maxi incendio all’impianto Ca.Re di Fossoli, il centro di selezione e trattamento rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata da avviare a recupero, in via Romana Nord, le attività sono ancora ferme e non sono più stati conferiti rifiuti. Da parte sua Arpae ha provveduto alla sospensione dell’autorizzazione ambientale allo svolgimento dell’attività. Un "atto dovuto", come sottolineano sia Arpae che la stessa Aimag, in quanto a seguito dell’incendio sono stati sospesi il certificato di prevenzione incendi e quello di agibilità. "I Vigili del fuoco – come fa sapere Aimag – hanno provveduto alla sospensione per potere eseguire i lavori necessari per ripristinare le condizioni inziali antincendio e in questi casi è previsto che la struttura rifaccia tutto il percorso per ottenere il certificato di prevenzione incendi". "La scelta di Arpae – dice Antonio Platis, capogruppo di Forza Italia in Provincia – di sospendere l’autorizzazione al centro raccolta rifiuti di Fossoli conferma i nostri sospetti sulle precedenti deroghe concesse all’azienda partecipata direttamente da Aimag e Garc ed indirettamente da Hera. Per almeno 120 giorni ci sarà il divieto di riaprire, poi si vedrà. Dopo l’incendio – ricorda Platis – abbiamo iniziato a chiedere e vagliare tutta la documentazione in possesso di Provincia e Regione. Ricordiamo che Ca.Re srl aveva ricevuto con determina Arpae del primo agosto 2022 un termine di 12 mesi per adeguare la discarica alle prescrizioni. Poi il 18 luglio 2023, 13 giorni prima della consegna lavori, Ca.Re aveva chiesto una proroga che Arpae in appena 9 giorni ha concesso. Chiediamo massima attenzione a tutti gli enti preposti affinché siano accertate le responsabilità e sia chiarito l’iter delle prescrizioni rinviate". m.s.c.