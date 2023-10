Ca.Re, il caso in Parlamento. Fd’I: "Fare luce sui roghi"

L’incendio che ha interessato l’impianto Ca.Re di Fossoli sabato scorso sarà oggetto di un’interrogazione in Parlamento da parte del senatore Michele Barcaiuolo di Fratelli d’Italia. "Chiediamo venga fatta luce su quanto accaduto – afferma il senatore –. Tra il 2021 e il 2022 ho depositato in consiglio regionale due interrogazioni urgenti per chiedere alla Giunta Bonaccini-Schlein di fare chiarezza sugli incendi che dal 2013 hanno coinvolto la Ca.Re. Sostanzialmente mi fu risposto che a causa del Covid la ditta non aveva potuto eseguire i lavori di adeguamento all’impianto programmati". "Devono essere accertate cause e responsabilità – rimarcano Annalisa Arletti, capogruppo in consiglio comunale e Federica Carletti, segretaria cittadina –. E’ il terzo incendio in tre anni, non è ammissibile. In primis per i cittadini: le esalazioni di un rogo di materiale plastico possono essere pericolose". Saranno sottoposti al Parlamento 2 aspetti: se le opere che la Ditta era tenuta a fare per mettere in sicurezza l’impianto siano state eseguite nei termini (un anno a partire da novembre 2021) e se siano stati fatti accertamenti sulla regolarità dello stoccaggio rifiuti. E si chiede di quantificare danni ambientali e per la salute. m.s.c.