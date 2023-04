’Career Day’ a Mirandola Gli studenti del Galilei dialogano con le aziende

Giornata speciale ieri in occasione del "Career Day" per 120 studenti dell’ultimo anno dell’Istituto Galilei di Mirandola, prossimi alla maturità e prossimi anche a prendere la decisione se continuare la propria esperienza formativa all’università o proseguirla in azienda. Davanti a loro, all’interno dell’Auditorium "Montalcini", hanno avuto l’opportunità di affinare e mettere a fuoco la loro scelta – davvero unica – confrontandosi presso stand mobili con i rappresentanti di 25 imprese del territorio aderenti a Confindustria Emilia-Romagna. I ragazzi e le ragazze hanno avuto modo, attraverso colloqui di 15 minuti loro dedicati da esperti, di comprendere le esigenze di figure e di competenze che occorrono alle aziende e di perfezionare la compilazione dei propri curricula.

"Una bellissima iniziativa che l’amministrazione ha fortemente voluto promuovere – l’ha definita l’assessora Marina Marchi – che sarà certamente consolidata e confermata anche nella primavera del 2024. Il nostro territorio, e stamattina ne abbiamo avuto un’ulteriore riprova, non rappresenta solamente un importante polo di offerta lavorativa e professionale, ma è anche in grado attraverso l’eccellenza del proprio polo scolastico di formare figure professionali capaci di ambire ad un immediato ingresso nel mondo del lavoro post diploma. Dal canto nostro vogliamo alimentare l’alchimia che ha reso Mirandola polo industriale fra i più importanti a livello nazionale e continentale".

Alberto Greco