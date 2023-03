Caregiver day per riflettere sull’assistenza

‘Rialzarsi e ripartire’: queste sono le parole chiave della tredicesima edizione del ‘Caregiver day’ realizzata dalla cooperativa sociale ‘Anziani e Non Solo’, sostenuta dall’Unione dei Comuni delle Terre d’Argine, patrocinata dalla Regione Emilia Romagna, da CARER ETS - Associazione dei Caregiver Familiari - e dall’AUSL di Modena. Dopo la drammatica fase della pandemia, ‘rialzarsi’ è molto difficile, ma è necessario ‘ripartire’ facendo tesoro dell’accaduto, rispondendo alle esigenze emerse, ripensando i servizi e riconoscendo il ruolo chiave dei caregiver familiari nel supporto assistenziale. L’edizione si sviluppa, dall’ultima settimana d’aprile fino alla fine di maggio, nella forma definita ‘ibrida’, sia con incontri in presenza che in modalità remota per rispondere ad una richiesta di partecipazione di familiari e operatori che proviene non solo dall’Emilia Romagna, ma anche da altre regioni. Attraverso il nutrito cartellone di incontri si affronteranno temi cruciali per organizzare una risposta innovativa e di qualità alla domanda di sostegno di chi si prende cura di una persona cara: ‘Sostenere la resilienza del caregiver attraverso la narrazione’ (venerdì 21 aprile alle 15.30 al Centro sociale Bruno Losi a Carpi e in collegamento da remoto); ‘Rafforzare la capacità di accompagnare verso il fine vita’ (venerdì 5 maggio alle 15.30 in videoconferenza); ‘Malattia ed etica della cura: responsabilità individuali, legami familiari, ruolo della comunità e formazione sociale alla cura’, lezione magistrale del professore Ivo Lizzola (venerdì 12 maggio alla 15.30 in modalità remota); ‘Una nuova residenzialità: progetti ed interventi per sostenere gli anziani e i loro caregiver’ (venerdì 19 maggio alle 15.30 in modalità remota); ‘Coprogettare le risposte ai bisogni di chi si prende cura: world cafè’ (sabato 27 maggio alle 15.30 alla Casa del Volontariato a Carpi). Ne parleranno, insieme ai caregiver familiari, esperti e docenti universitari, amministratori pubblici, operatori sociali e sanitari. Verranno messe a confronto esperienze locali, regionali, nazionali ed europee con l’obiettivo di contribuire a risposte efficaci ed inclusive ai crescenti bisogni di cura. m.s.c.