Carenza di medici a San Cesario, il caso finisce in Regione

Continua a tenere banco la mancanza di medici di famiglia a San Cesario (un problema che peraltro non riguarda solo questo comune) e la consigliera di minoranza Sabina Piccinini scrive una lettera all’assessore regionale alla sanità, Raffaele Donini. "Egregio sig. assessore – scrive tra l’altro nella sua missiva Piccinini – ho deciso di scriverle dopo aver constatato l’indifferenza del Direttore del Distretto Sociosanitario Usl di Castelfranco Emilia. Lo scorso 11 marzo ho inviato al sig. Direttore, via pec, un documento col quale chiedevo l’assegnazione di un nuovo medico di base al mio paese perchè dopo il pensionamento di un medico ’storico’, più di mille pazienti si sono trovati costretti a dover ’migrare’ in altri comuni. I due unici medici rimasti non possono accettare nuovi pazienti avendo raggiunto il numero massimo per legge…. A rimetterci sono proprio le persone più fragili, quelle che hanno difficoltà a spostarsi autonomamente…". Dall’altra parte l’azienda Usl replica: "L’Azienda Usl di Modena è pienamente consapevole della situazione di carenza di medici di medicina generale a San Cesario, purtroppo simile a tante altre situazioni a livello nazionale, ed è al lavoro già da tempo alla ricerca di soluzioni che possano dare risposta all’assistenza di base della popolazione del territorio.

A seguito della comunicazione del pensionamento della dottoressa in questione, l’Azienda aveva già provveduto a pubblicare, nell’ottobre scorso, il bando per la copertura della zona carente, che però era andato purtroppo deserto.

A marzo si è dunque provveduto a ripubblicare il bando per l’incarico rimasto vacante, i cui risultati sono attesi entro luglio. Il direttore del Distretto socio-sanitario, assieme al Dipartimento di cure primarie, si è subito attivato per gestire la situazione. Nel contempo l’Ausl sta lavorando anche alla soluzione alternativa che prevede, nel caso l’assegnazione al medico titolare vada deserta, la ricerca di un medico di medicina generale provvisorio. È utile ricordare – fa sapere l’Ausl – che per le persone fragili e con difficoltà a deambulare è previsto che il medico possa attivare, se ne sussistono le necessità cliniche, l’assistenza domiciliare, anche supportato da altri professionisti".

m.ped.