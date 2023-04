"Carenze nel sostegno a nostro figlio Avevamo già segnalato alla scuola"

"Sono una mamma e, nonostante mio figlio disabile non parli, avevo avuto un presentimento. Avevo quindi inviato una segnalazione alla scuola perchè, in certe situazioni dove era presente questa maestra, non veniva seguito come avrebbe dovuto e come facevano le altre insegnanti, con la stessa dedizione e cura insomma. Ma ho appreso della mancanza dei titoli solo attraverso il giornale". A parlare è la mamma del bambino che frequenta le elementari all’istituto comprensivo di viale della Rinascita, a Finale Emilia, al quale era stata ‘accostata’ la maestra di sostegno recentemente allontanata dall’insegnamento. Un caso che da giorni fa discutere in paese: la docente sarebbe stata licenziata poiché sarebbe risultata – a seguito di un accertamento di prassi – sprovvista dei requisiti per insegnare. "C’era stato solo detto che per ragioni d’ufficio la maestra non sarebbe stata più presente per coprire le ore di sostegno affidate al mio bimbo – spiega la mamma del piccolo –, dalla scuola mi avevano fatto presente che i motivi mi sarebbero stati comunicati in seguito. Non ci sono state problematiche gravi, per fortuna, ma come famiglia avevamo fatto una segnalazione perchè notavo la differenza quando il bambino era con lei rispetto ad altre maestre: per seguire alunni con disabilità occorrono una preparazione, una delicatezza e un approccio di un certo tipo. Mio figlio non è autonomo – spiega ancora – e mi ero accorta subito che in presenza di questa maestra mancavano la cura della persona e dell’igiene. Il passo successivo sarebbe stato quello di parlare col dirigente. Eppure a settembre, quando si è presentata come facente parte dello staff sembrava una che sapeva il fatto suo. Per fortuna, ripeto, non è successo niente di grave ma chi fa certi lavori deve farlo per etica e perchè lo sente nell’anima, non perchè è pagato dallo Stato".

Patrizia Melara, assessora con delega all’istruzione di Finale Emilia, sottolinea: "L’etica professionale è importante: se si contravviene alla legge si è esposti a provvedimenti e ben ha fatto il dirigente".

L’assessora spiega come l’assunzione sia avvenuta probabilmente attraverso le graduatorie di istituto provinciali e come la scuola abbia chiesto una verifica dei documenti: una prassi di routine. "Sono atti dovuti perchè la legge a tal proposito è chiara, ma per fortuna di questi casi ne capitano pochissimi".

r.m.