Cargioli nuova presidente dei Lions

Stefania Cargioli è la nuova presidente Lions Club Pavullo e del Frignano. Sabato si è tenuta la cerimonia di apertura della 63ª annata lionistica, un evento che ha unito tradizione, spirito di servizio e entusiasmo per l’attività sul territorio. Dopo la Messa, officiata da don Lumare, si è svolto il conviviale con la presenza del sindaco, Davide Venturelli, e di numerose autorità civili e lionistiche, nonché dei soci del club. La neo presidente Stefania Cargioli ha ricevuto il martelletto simbolico dal Past President Andrea Candeli, che è stato nominato presidente della IX Zona del Distretto 108 TB. Il nuovo anno lionistico si muoverà tra il rispetto della tradizione e l’innovazione nei service. Tra le priorità Cargioli ha indicato la tutela e valorizzazione del territorio, con attenzione al Museo Naturalistico del Frignano voluto oltre 40 anni fa proprio dai soci Lions, con l’obiettivo di promuovere nuove visite guidate, in particolare per le scuole. Oltre al sostegno ai giovani, attraverso iniziative di prevenzione del disagio giovanile, il riconoscimento del merito scolastico, sarà confermata l’assegnazione di borse di studio e non mancherà la promozione dell’ITS (Istituto Tecnico Superiore) nato grazie all’iniziativa del Club, che ora necessita di maggiore visibilità e consolidamento.

w. b.