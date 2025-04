Carlo Amleto. Comicità in musica

Prima ancora di essere un comico, fra i più apprezzati e amati della nuova generazione, Carlo Amleto (foto) è un pianista, compositore e cantautore. Nel suo ‘mood’ la comicità e la musica vanno sempre a braccetto. La sua creatività e il suo virtuosismo ‘pop’ sui social lo hanno reso popolarissimo, per esempio con i video del Dottor Amleto (il medico che cura i suoi pazienti attraverso la musica) e con i ‘concerti al campanello’.

Ospite fisso di Radio 3 Social Club, ideato e condotto da Luca Barbarossa, Carlo Amleto ha partecipato a tanti programmi tv, come ’Lol Talent’, ’Splendida cornice’, ’Comedy match’ e ’Stasera tutto è possibile’, e naturalmente ’Zelig’.

Stasera alle 21 al teatro Michelangelo presenterà il suo ’Scherzo n° 1. Opera prima’, un titolo preso in prestito dalla musica classica per indicare un componimento di indole vivace e fantasiosa. Nella ‘versione’ di Carlo Amleto lo scherzo è – alla lettera – un cocktail di sketch e canzoni dal suo primo album ’Facciamo che io ero’, il suo famoso Tg0 e la poesia, "come un allegretto andante", dice. A chiudere lo spettacolo sarà il suo nuovo singolo ’Trittaralla’, un vocabolo inventato che rappresenta l’assurdo e l’irrazionale, uno scioglilingua per ballare senza pensare a nulla.

