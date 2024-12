Carlo Giovanardi in tribunale: difesa e accuse nel maxi processo White list

"Non è un mistero che Giovanardi fosse un parlamentare molto attivo. Un parlamentare coraggioso, controcorrente". Hanno ‘sfilato’ gli ex senatori ieri in tribunale in difesa del ‘collega’ Carlo Giovanardi, imputato nel maxi processo White list per minacce a corpi dello Stato e rivelazione di segreti d’ufficio (Caduta l’accusa dell’oltraggio a pubblico ufficiale). Tre i testi della difesa, rappresentata dagli avvocati Massimiliano Iovino e Marilisa Tenace, presenti ieri in aula e chiamati a testimoniare circa l’attività svolta all’epoca da Giovanardi in tema di misure interdittive.

A parlare per primo è stato l’Onorevole Maurizio Sacconi, oggi pensionato. "Ero presidente del nuovo gruppo parlamentare – ha chiarito – eravamo oltre trenta senatori e Giovanardi era un punto di riferimento in particolare nella commissione giustizia. Giovanardi è stato protagonista di tante battaglie; era un parlamentare coraggioso, attento ai problemi del territorio poi proiettati alle attività parlamentari. Il legame con il territorio era nel nostro modo di essere, operare".

Sono stati poi sentiti l’ex senatore Giuseppe Marinello, allora ex presidente commissione territorio ambiente e Francesco Cavallucci, all’epoca segretario della commissione giustizia del Senato di cui faceva parte Giovanardi.

Entrambi i testi hanno spiegato come, al pari degli altri parlamentari, l’imputato si interfacciasse con prefetti, questori e in generale con le autorità locali come era loro dovere fare.

Giovanardi è più volte intervenuto in aula sottolineando di essersi interessato non solo del caso del giovane Bianchini ma anche di tanti altri imprenditori.

"Non ho mai preso un centesimo da nessuno di loro – ha ribadito in aula – mai avuto rapporti con nessuno dei calabresi che stava a Modena". Poi ha aggiunto: "Le interrogazioni e le interpellanze presentate vengono vagliate dal presidente del Senato che a suo tempo era Grasso. Quindi era tutto alla luce del sole, essendo state valutate dalla presidenza". Ora si attende la pronuncia della Corte costituzionale sulle famose ‘intercettazioni’, ovvero i filmati effettuati da Alessandro Bianchini. Video secondo il tribunale utilizzabili ai fini della prova. Intercettazioni ‘formate’ come prova senza un’autorizzazione preventiva secondo la difesa. A tal proposito, la giunta delle autorizzazioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre il conflitto di attribuzione rispetto all’utilizzabilità di quei video.

"Il fratello di Alessandro Bianchini ha spiegato in aula come Alessandro, appunto, avesse effettuato quei filmati per difendersi da falsi finanzieri che spillavano soldi alle aziende.

Li ho denunciati io quei truffatori, che sfruttavano chi aveva l‘interdittiva facendosi consegnare anche cinquantamila euro – conclude Giovanardi –. Io non ho ancora capito perché sono lì e di cosa vengo accusato: io ho fatto il mio dovere da parlamentare difendendo gratuitamente gli imprenditori del territorio contro le forzature e gli errori commessi allora dalle prefetture".

Valentina Reggiani