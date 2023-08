Carlos Piñana, il flamenco nel Dna ’Body & Soul’ ai Giardini Ducali

Il flamenco ce l’ha nel sangue, anzi proprio nel Dna. Suo nonno Antonio Piñana fu il patriarca dei Cantes Mineros e di Cartagena, suo padre a sua volta ha proseguito la tradizione della chitarra flamenca e gliel’ha trasmessa, diventando il suo primo insegnante. Oggi Carlos Piñana continua a celebrare, anzi a incarnare, la forza e la passione di una musica che è materia e spirito, corpo e anima, ’Body & soul’, come il titolo che concerto che lo vedrà protagonista stasera alle 21 ai Giardini Ducali di Modena, insieme al percussionista Miguel Vincente Orengo e alla ballerina Lara Ribichini. Lo spettacolo (con ingresso libero, senza prenotazione) viene proposto dal Salotto Culturale Modena con la direzione artistica di Sabrina Gasparini, nell’ambito dell’Estate Modenese.

’Body & soul’ – viene spiegato – è sinonimo della perfetta combinazione di forza e lirismo, un modo per comprendere appieno l’arte del flamenco che è basata sui dualismi, gioia e tristezza, amore e odio, vita e morte. "La chitarra – aggiungono – rappresenta l’anima che nasconde le sfumature più sottili di sentimenti tradotti in diversi stili. Carlos combina le forme tradizionali del flamenco con uno stile individuale e carismatico, e un grande virtuosismo".

Del resto – come si diceva – la sua è una delle più importanti famiglie di Cartagena, con profonde radici del mondo del flamenco. Dopo aver appreso i primi rudimenti dal padre, Carlos Piñana ha iniziato a 10 anni gli studi di chitarra classica al Conservatorio di Cartagena, approfondendo l’anima flamenca. Da ’El Care de una Esencia’ a ’Manos libres’ e ’Rubato’, ha pubblicato otto album (fra cui anche quello che dà il tema allo spettacolo di stasera) e la sua attività concertistica lo ha portato a esibirsi in più di 35 Paesi del mondo, unendosi anche come solista a orchestre di fama. Fra i numerosi premi ricevuti, quello al Festival d’arte flamenco a Cordova e quello al Festival nazionale del giovane flamenco di Calasparra. Da qualche anno Carlos Piñana è titolare della cattedra di Chitarra Flamenco al Conservatorio superiore di Murcia, e attualmente affianca alla sua attività di professore e concertista anche quella di assessore alla cultura del Comune di Cartagena. s.m.