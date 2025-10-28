Carlotta Arginelli trionfa a Bressuire e vola in Spagna tra le campionesse

Prosegue a suon di grandi risultati il 2025 di Carlotta Arginelli, il talento classe 2013 de La Meridiana allenata da papà Alessandro, che ha alzato al cielo la coppa in doppio al torneo internazionale "Top 12 Tennis Europe" di Bressuire, in Francia, uno dei più attesi della stagione per le Under 12. In coppia con la francese Juliette Lafont, doppista della nazionale transalpina, ha fatto fuori prima nei quarti la copia formata dalla belga Mila Dubart e dalla finlandese Ellen Keskinen (6-4 7-6), poi in semifinale ha regolato le due russe Alisa Fadeeva e Maria Shiliga con un netto 6-1 6-2, quindi nella gara per l’oro la coppia Arginelli-Lafont ha piegato anche le due svedesi, fra le grandi favorite in doppio, Mila Berta e Josephine Silfverschiold al termine di un lunghissimo terzo set per 12-10, dopo aver perso il primo 6-1 e vinto il secondo 6-3.

Si è invece chiusa sul podio al terzo posto la marcia in singolare, battuta solo in semifinale dalla russa Shiliga (6-2 6-4), che poi ha dovuto arrendersi in finale di fronte alla Silfverschiold. Nel suo cammino Carlotta aveva battuto nei 16esimi la russa Katsiaryna Unuchka (6-1 6-2), poi la belga Dubart (7-6 6-3) e nei quarti la portoghese Francisca Correia 6-1 7-5.

I successi di questo strepitoso 2025 le hanno così fatto meritare la prestigiosa convocazione (su invito) al Master finale della Tennis Europe, il "Carlos Moya U12 Festival", che si svolgerà alla Rafa Nadal Academy di Manacor a Mallorca, in Spagna, dall’11 al 16 novembre che vedrà al via le 32 migliori giocatrici di categoria in Europa, unica italiana presente.

d.s.