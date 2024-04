Carlotta Arginelli trionfa nel circuito Junior Next Gen Italia, vittorie nel singolo e doppio a Merano

Arrivano altri due successi per Carlotta Arginelli, talento classe 2013 tesserata per La Meridiana e allenata da papà Alessandro, protagonista nella seconda tappa del circuito Junior Next Gen Italia svoltasi presso il Tennis Club di Merano. Carlotta ha trionfato nel singolo dell’Under 12 femminile battendo la classe 2012 Ilinka Cilibic del Ct Massa e numero uno del tabellone meranese, battuta 6-2 3-2 e ritiro, vendicandosi della sconfitta subita sempre in finale nella prima tappa del Next Gen di due settimane fa a Verona. Nel suo cammino la giovane modenese aveva piegato in semifinale la bolognese Sofia Foggia, compagna di squadra e di allenamento a La Meridiana (sempre classe 2013), sconfitta 4-6 7-5 6-3. Proprio in coppa con Sofia è arrivato poi il successo nel tabellone del doppio, facendo fuori prima in semifinale la coppia Novello-Bondoc 6-1, 6-3 e poi avendo la meglio in finale su Elettra Fabbri e ancora Cilibic. Per Carlotta è arrivata anche la convocazione da parte della Fit a rappresentare l’Italia al Torneo internazionale Under 11 che si svolgerà dal 22 al 28 di aprile a Cergy-Pontoise, 40 chilometri a nord di Parigi, dove saranno al via le due migliori 2013 di 16 nazioni. Nella tappa meranese si sono messi in luce anche i ragazzi dello Sporting Club Sassuolo. Nell’Under 14 maschile si è arreso solo in finale Axel Cremonini battuto da Marco Antonio Tranciuc del TC Sanvito (Pordenone) battuto 6-2 al terzo set. Nell’Under 10 maschile ha trionfato Tommaso Migliorini battendo in finale Tommaso Radic dello Sporting Mestre 6-0 6-3, un successo sfiorato anche nel doppio al fianco del compagno Davide Bonazza (semifinalista in singolo) dove hanno ceduto 6-4 5-7 10-3 al tie break per mano dei romagnoli Corazza e Dellarosa.

d.s.