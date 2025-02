’Carmen’, l’icona fra Bizet e flamenco. Il ritorno con la compagnia di Gades

C’è tanta storia nella ’Carmen’ che la Compagnia Antonio Gades (oggi diretta da Stella Arauzo) presenterà domani alle 17.30 al teatro Comunale Pavarotti Freni: la storia di un’opera che è divenuta iconica, fuoco d’amore e di gelosia; la storia di una musica, il flamenco, che sembra incarnare tutta la passione di una terra assolata; la storia di un coreografo, Antonio Gades, scomparso poco più di vent’anni fa, che ne è stato interprete profondo e sincero, creatore di uno stile universale. Ispirato all’opera di Prosper Merimée, questo spettacolo venne creato nel 1983 da Gades insieme al regista Carlos Saura che nello stesso anno firmò anche il film ’Carmen Story’, candidato all’Oscar. Per Antonio Gades ’Carmen’ era il terzo balletto narrativo, dopo ’Don Juan’ e ’Bodas de Sangre’: "Merimée ha portato Carmen in Francia – disse –, ma noi l’abbiamo riportata in Spagna". Gades, infatti, vedeva nella figura di Carmen la lotta delle donne per raggiungere la libertà da ciò che è stabilito.

Gades e Saura scelsero di raccontare il mito di Carmen facendo abbracciare la straordinaria partitura di Georges Bizet con il ritmo della Spagna, le musiche che lo stesso coreografo compose con Antonio Solera e Ricardo Freire, oltre a brani da ’El gato Montes’ di Manuel Penella e ’Verde que te quiero verde’ di José Ortega Heredia su testi di Federico Garcìa Lorca, che al Comunale verranno eseguiti dal vivo da chitarre e voci flamenche: "Ho voluto includere in questa creazione la musica che ha ispirato Bizet in prima istanza, la musica popolare originale – spiegò Gades –, e dimostrare che un chitarrista e un cantante di flamenco possono essere potenti quanto un’orchestra con centinaia di strumenti, e in certi momenti forse più". Questa Carmen è interamente ballata, "la danza qui è protagonista assoluta, e per danza intendiamo ritmo, musica, movimento", dissero Gades e Saura al debutto. Nel film, come nello spettacolo, realtà e finzione si intrecciano: l’ambientazione è un teatro, dove una compagnia di flamenco prova il balletto "Carmen" e il coreografo, alla ricerca di una prima ballerina per il ruolo principale, si imbatte in una vera Carmen, di nome e di fatto.

In questa ripresa dello storico spettacolo, Carmen è Esmeralda Manzanas, Don José Alvaro Madrid, il torero Jairo Rodriguez, il marito Angel Rojas. "La Carmen è stata una rivoluzione a quel tempo e, a mio parere, continua ad esserlo oggi per il suo approccio al personaggio principale, ma anche per l’affascinante combinazione di musica colta e flamenco, ovvero la musica dell’opera più rappresentata al mondo con quella della gente che l’ha ispirata – ha detto Eugenia Eiriz, vedova di Antonio Gades e presidente della Fondazione a lui intitolata –. Gades conosceva bene il potere del flamenco e sapeva che, benché popolare, non era un’arte minore, al contrario. Siamo fieri di poter condividere questa forma di espressione della nostra gente". Dopo la scomparsa di Gades, nel 2004, ’Carmen’ è stato il primo balletto creato dalla nuova Compagnia che continua a portare nel mondo il suo nome e la sua eredità artistica: "Non avere la sua presenza travolgente davanti e dietro il palco è stata una sfida – ha aggiunto Eugenia Eiriz –, ma la verità è che lo spettacolo continua a raccogliere riconoscimenti da parte della critica e del pubblico. Ancora oggi, in contrasto con il nostro mito maschile per eccellenza, Don Juan, Carmen rappresenta la donna spagnola nel mondo".