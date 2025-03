Carnevale con Sandrone:: "Martedì grasso esplosivo"

Sarà un martedì grasso esplosivo per gli abitanti di Formigine e non solo. Dopo il record di presenze di domenica, con oltre 10mila persone lungo il percorso del corteo con una piazza piena di colori e l’amata Famiglia Pavironica, anche quella di oggi si appresta ad essere una giornata decisamente colorata. E divertente. Parola di Ivan Turci, o meglio, di Sandrone "dell’estero o periferico", afferma lui stesso mentre ride.

"Interpreto il mitico personaggio dal 2002 – racconta -. Tutto è nato perché la società del Sandrone cercava la ‘seconda famiglia Pavironica’. Troppi eventi concentrati negli stessi giorni, una sola famiglia, quella di ‘Modena e città’ non poteva più presenziare a tutti e così si è reso necessario trovarne una per l’‘estero’, appunto, che non fosse Modena città. Mi hanno interpellato ed evidentemente sono piaciuto visto che sono ancora qua! Lo faccio come piacevole divagazione (ride, ndr)".

Ivan Turci ha fatto parte negli anni della compagnia dialettale ‘Al Naveli’ di Modena, "ma adesso non recito più, per fortuna o mio malgrado, anche perché mi sono trasferito a vivere nel reggiano. Però, ecco, la passione resta: fino da quando ero studente mi piaceva fare le gag. Ho fatto parte anche di un gruppo che recitava in un italiano maccheronico, quante risate". In merito al famoso (e sempre molto atteso) sproloquio che ha fatto domenica, Ivan si rimette nei panni di Sandrone e afferma: "Ho cercato di cogliere varie realtà del paese, esigenze, rivendicazioni, facendomi ‘portatore’ delle stesse nei confronti dell’Amministrazione comunale. Ovviamente il tutto condito di ironia e leggerezza!".

Tra i temi dello sproloquio, dalla scuola Carducci, ai tutor non regolamentari, non è mancato un riferimento alla sindaca Elisa Parenti: "la sua campagna elettorale aveva come slogan ‘mantenere l’equilibrio’: Sgorghiguelo pensava ci fosse un cavo d’acciaio tra il municipio e il castello e dunque la sindaca deve stare attenta a che tutti stiano in equilibrio, perché il primo che casca poi finisce per tirare giù tutti gli altri".

Infine, con riferimento al dialetto Ivan ne sottolinea l’importanza, ritenendolo però "un po’ anacronistico: le nuove generazioni non sanno scrivere in corsivo e a maggior ragione non sanno cosa sia il dialetto. Per questo sarebbe necessario trasformare il dialetto ‘puro’ ormai di élite, in un qualcosa di più maccheronico, con un qualche accenno all’italiano per renderlo più comprensibile, una sorta di grammelot di Dario Fo".

Maria Silvia Cabri