Carnevale dei Ragazzi a Formigine, torna lo storico corteo in maschera

Manca più di un mese, ma c’è già grande fermento per il Carnevale dei Ragazzi, forse l’evento più atteso e apprezzato a Formigine.

Fervono i preparativi per la manifestazione, in programma il 16, il 19 e il 21 febbraio, e sono già aperte le iscrizioni (la modulistica è scaricabile dalla sezione dedicata del sito web del Comune) per il corteo mascherato, che torna a sfilare per le strade cittadine dopo due anni di stop dovuto alla pandemia.

Il programma è definito e verrà svelato solo nei prossimi giorni, ma la notizia è il ritorno della manifestazione, la cui prima edizione si svolse nel 1957, al format tradizionale.

L’anno scorso, infatti, fu festa a metà, con l’evento che si svolse in forma statica, mentre in questo 2023 il coinvolgimento di associazioni, scuole e famiglie è garantito, così come l’afflusso di quel pubblico che ha sempre fatto da cornice al Carnevale formiginese.

"Lanciamo un appello – dicono gli organizzatori del Comitato per la Gestione del Carnevale presieduto da Antonella Debbia – affinché la manifestazione sia il più possibile sentita e partecipata, non senza ringraziare i tanti che stanno profondendo il massimo impegno per la riuscita dell’iniziativa".