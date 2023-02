Carnevale, esplode la festa Torna la sfilata dei carri

Entra nel vivo, con il weekend, la 65esima edizione del "Carnevale dei ragazzi Città di Formigine", la festa organizzata dal Comune di Formigine e dall’associazione per la gestione del Carnevale dei ragazzi. Evento attesissimo, di gran lunga la manifestazione ‘in maschera’ più antica e seguita del distretto ceramico, che dopo l’edizione ‘statica’ dell’anno scorso causa pandemia viene restituita alla sua normale dimensione, caratterizzata da molteplici eventi tra i quali spicca il ritorno della sfilata dei carri in programma domenica e martedì.

Ma i festeggiamenti, in corso da giovedi, vivono anche oggi una giornata importante con ‘il carnevale degli animali’: appuntamento dalle 15 alle 17 con storie, filastrocche e laboratori all’insegna dell’allegria per bambini da 5 a 9 anni (prenotazione obbligatoria allo 059 416277 o a [email protected], l’evento viene replicato lunedi presso la biblioteca Matilda) e ancora al Castello, fino alle 19, museo visitabile gratis e altre iniziative con l’atelier creativo dedicato ai più piccoli di ‘Mascherine al Castello’ (anche questo su prenotazione) che prosegue anche domani.

E proprio domani, una giornata lunghissima per Formigine, che si raccoglie attorno ad una delle manifestazioni più sentite dalla cittadinanza: i festeggiamenti cominceranno infatti alle 9 del mattino con la fiera in via San Francesco, e proseguiranno (alle 10) con le degustazioni (frittelle di baccalà e gnocco fritto) in piazza Calcagnini, dove alle 11 si tiene il Bivacco degli Zingari di Formigine (maschera tipica della città) che prelude al pranzo a base di polenta e salsiccia in programma per le 12. Alle 14.30, in compagnia della Famiglia Pavironica e del Re e la Regina del Carnevale, torna il corso mascherato dei carri, animato dalla "Strana Coppia" di Radio Bruno e Bubble on Circus. Alle 16 tradizionale sproloquio della Famiglia Pavironica dal balcone di Sala Loggia, e alle 16.30 balli in piazza con dj Ans.

A chiudere il programma "carnevalesco" sarà martedì grasso, quando alla fiera di via San Francesco – allestita già dalle 9 – seguiranno le consuete animazioni in piazza Calcagnini e la ‘replica’ del corso mascherato insieme al Re e la Regina del Carnevale che, alle 16, terranno il tradizionale discorso dal balcone di Sala Loggia prima della chiusura dell’evento (alle 17) con la cerimonia di premiazione dei carri più belli. A fare da cornice al Carnevale, fino al 26 febbraio, il luna park in viale delle Olimpiadi (giorni feriali 15-20 e sabato e domenica 10-23).

s.f.