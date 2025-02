Carnevale, l’allegria dei carri invade Finale Emilia

Piazza Garibaldi, il ponte vecchio e tutte le varie ristrutturazioni in corso o da fare... A Finale, in questi anni, i cantieri sono stati l’argomento principale di discussione e di polemiche. E – guarda un po’ – "N’altar cantier", un altro cantiere, è anche il tema di uno dei coloratissimi carri allegorici della 47esima edizione del Carnevale dei bambini di Finale che ha debuttato ufficialmente ieri, nel bel pomeriggio di sole. I corsi mascherati finalesi sono dedicati in particolare ai più piccoli, che possono trascorrere una giornata divertente, nel pieno spirito del carnevale. "Che rana!", "Il ritorno di Cocco Bill", "Arrivano i messicani nella Bassa", il Cavalier Burèla e Alice nel paese della meraviglie sono fra i protagonisti delle grandi creazioni di cartapesta realizzate dai volontari del comitato carnevale.

La festa finalese si rinnoverà anche nelle prossime due domeniche, 23 febbraio e 2 marzo, per regalare ancora un momento di allegria e di spensieratezza.

s. m.