Carnevale, stasera la suggestiva fiaccolata Una tradizione che va avanti da cinque secoli

Oggi a Fiumalbo torna la tradizionale fiaccolata che chiude ufficialmente il Carnevale in Appennino. Una chiusura che ha più di cinque secoli: è infatti dal 1512 che la sera del Martedì grasso si tiene a Fiumalbo questa suggestiva fiaccolata per le vie del paese e lungo le rive dei fiumi. I partecipanti a questa antica tradizione costruiscono particolari fiaccole fatte in legno e stracci per poi competere tra di loro per la fiaccola più grande. Dopo una suggestiva sfilata, le fiaccole verranno tutte gettate in un falò a simboleggiare la fine del carnevale. Nel 1512 la fiaccolata ebbe origine con un’apposita concessione del duca Alfonso d’Este. Quindi, come vuole la consuetudine, martedì sera alle 20.30 con ritrovo al ponte dell’ex Seminario, la ‘città d’arte’ appenninica tornerà ancora una volta ad essere illuminata da decine e decine di torce e fiaccole che sfileranno sino al letto del fiume per il falò finale che dà l’addio al Carnevale e l’avvio della Quaresima.

In questi giorni intanto l’Università delle Generazioni di Agnone (Isernia) ha proposto un "Gemellaggio del Fuoco" col Comune di Fiumalbo. La Pro Loco e il Comune di Agnone, la Regione Molise e altre presenze, sono interessate a volgere lo sguardo ad altre realtà con ‘riti del fuoco’ che hanno luogo in ogni parte del mondo, come ad esempio nella cittadina turistica di Fiumalbo. Una delegazione agnonese verificherà la possibilità di realizzare uno dei primi "Gemellaggi del Fuoco" che possa portare le Torce di Fiumalbo alla Ndocciata agnonese nel dicembre 2023 e il prossimo anno la Ndocciata agnonese a Fiumalbo (al Presepe Vivente del 4 gennaio oppure al Carnevale). Da Agnone hanno contattato sia il Comune che l’Associazione città d’arte di Fiumalbo prospettando una simile possibilità di gemellaggio, tanto più che pure Agnone è città d’arte e bandiera arancione come Fiumalbo. Sull’origine della tradizione fiumalbina, vi è una leggenda (forse con verità) che narra come il Duca Alfonso d’Este prima del 1512 si fosse trovato in visita a Fiumalbo e, che per comprovare la fedeltà al ducato dei fiumalbini, avesse iniziato in incognito a parlar male di sé stesso. La fedeltà degli abitanti di Fiumalbo fu tale che addirittura il duca rischiò il linciaggio ad opera dei fiumalbini che erano così legati alla casata. Per dimostrare riconoscenza il duca chiese ai paesani di chiedergli qualsiasi cosa e la richiesta da parte loro fu quella di poter festeggiare liberamente il Carnevale. E la festa delle fiaccole ha resistito per oltre 500 anni, fermata solo dalle guerre e negli scorsi due anni dalla pandemia.

Giuliano Pasquesi