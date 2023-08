Carnevali nell’Olimpo degli artisti Una sua opera al mitico ’Vieusseux

Numerose sue opere sono già presenti in musei, raccolte pubbliche e collezioni private in Italia e nel mondo, da Berlino a Buenos Aires, da Roma a New York, ma ora Erio Carnevali può davvero pensare di avere raggiunto la consacrazione definitiva come pittore. Una sua opera dal titolo "Pittura Complessa 9 (PC9)", realizzata di recente, nel 2022, su tela con la tecnica dell’inchiostro con l’aggiunta di ossidi della dimensione di 70 x 110, dallo scorso 28 giugno fa mostra di sé al Gabinetto scientifico letterario G.P. Vieusseux, il polo culturale di Firenze che da duecento anni ospita i massimi esponenti della cultura europea in ambito letterario e pittorico.

Per un artista italiano è un traguardo che vale più di un premio. Il suo dipinto, infatti, ora figura tra note opere d’arte di tanti autori contemporanei e del Novecento. Per il mondo della cultura il Gabinetto, fondato a Firenze nel 1819 da Giovan Pietro Vieusseux, mercante di origine ginevrina, rappresenta l’ingresso in un Olimpo esclusivo dove solo chi veramente si è distinto ed ha raggiunto meritata fama può aspirare di sedere. Per gli artisti è un luogo magico, dove la cultura supera le vette più alte.

In quel luogo si sono ritrovati letterati come Stendhal, Manzoni, Leopardi, Montale, Calvino, Zola, Gide, Dostoevskij, Duncan, Schopenhauer, Lawrence, Twain, Kipling, Luzi, Ungaretti tanto per citarne alcuni. In quel luogo Severini, Casorati, Morandi, Guttuso, Klimt, Savinio, Kokoshka, Goya, Picasso, Cortot, Rosai, Piranesi e tanti altri hanno trovato la loro casa. E in un angolo di quella casa da poco più di un mese tra tanti blasonati nomi vi figura anche il nostro poliedrico artista modenese capace di spaziare dalla pittura alla scultura, al mosaico e già amico di Paolo Portoghesi, oltre che di artisti viventi come Vinicio Capossela o di scrittori come Erri De Luca.

"Vivere in questa grande famiglia – confida Carnevali – mi rende molto, molto orgoglioso. Il Gabinetto Vieusseux ha infatti acquisito una mia opera e di questo debbo ringraziare il presidente Riccardo Nencini e il direttore Michele Rossi ai quali va la mia eterna gratitudine".

Nato come gabinetto di lettura, dove vengono messe a disposizione del pubblico cittadino e straniero le più importanti riviste d’Europa, il Vieusseux oggi ha un patrimonio culturale, letterario e artistico sterminato e inestimabile di circa 650mila volumi e 166 fondi archivistici (circa 805mila documenti e circa 3000 opere d’arte, tra dipinti, disegni e sculture), in costante crescita e distribuito nelle sue diverse sedi, Palazzo Strozzi, Palazzo Corsini-Suarez e magazzino viale Guidoni.

