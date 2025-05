Carnevali, podista della solidarietà: "Corro per raccogliere fondi"

‘100 km contro la violenza sulle donne’: questo è lo slogan che il carpigiano Luca Carnevali, dirigente Ausl Reggio Emilia, dipartimento Sanità Pubblica, ha coniato per la ‘100 km del Passatore’ che correrà sabato e domenica. E’ la quinta volta che il dottor Carnevali partecipa alla ‘Passatore’ (100 chilometri sono la distanza che separa Firenze da Faenza) e ogni volta "ho legato la sfida a un attività benefica di raccolta fondi che potesse fare emergere e testimoniare, anche nell’ambito dello sport, alcune problematiche". Dopo la raccolta fondi per la Polio e, lo scorso anno, per l’associazione Italiana Sclerosi Multipla, "quest’anno - racconta il podista impegnato da anni in varie attività di volontariato ed emergenza sul territorio locale e nazionale - insieme con un’amica infermiera ho deciso di raccogliere fondi a favore dell’associazione ‘Vivere Donna’ di Carpi, che quotidianamente è impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne". Come funziona la raccolta fondi? "Chi vuole aiutare ‘Vivere Donna’ può sostenerci nella corsa ‘acquistando’ formalmente i chilometri che percorreremo da Firenze a Faenza.

‘Vivere Donna’ da molti anni si occupa e assiste le donne vittime di violenza, e ha una rete di volontarie che aiutano le donne a uscire dalla situazione di difficoltà, che spesso nasce in ambito familiare, tramite l’ascolto e trovando loro un’abitazione protetta e un lavoro che le possa rendere indipendenti, per potere aspirare a una vita nuova, insieme con i propri figli". Prosegue il dottor Carnevali: " Per sostenere il progetto basta che cliccare sul sito www.viveredonnacarpi.com/dona. Anche una piccola somma può fare la differenza per dare la possibilità alle donne vittime di violenza di uscire dal circolo vizioso familiare o extrafamiliare". "La ‘100 km del Passatore’ è la 100 Km più bella del mondo: si partirà sabato da Firenze in piazza Signoria con arrivo a Faenza la notte. Proprio a Faenza – ricorda Carnevali – dove nel 2023 sono andato come volontario durante l’alluvione in soccorso della popolazione faentina. Un atto doveroso visto il legame che, come podista, mi lega alla città dell’arrivo della ‘100 km’".

Maria Silvia Cabri