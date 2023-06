"Caro affitti, serve un patto per la casa"

Un confronto sulle politiche abitative, focalizzato anche sul caro-affitti. Cgil e Cisl della zona di Sassuolo chiedono ai Comuni del distretto ceramico un’analisi della situazione che porti a un patto per la casa. "Il comprensorio ha fame di manodopera, ma i prezzi delle case non incentivano i lavoratori di altre regioni a trasferirsi nel nostro territorio", spiegano Alessandro De Nicola, coordinatore del distretto di Sassuolo per Cgil Modena e il responsabile Cisl Emilia Centrale zona di Sassuolo Francesco Bini, che sottolineano criticità che riguardano "non solo gli universitari, ma anche i lavoratori". I dati in possesso delle organizzazioni sindacali dicono che "a Maranello un posto letto costa da 500 a 800 euro al mese e nei comuni limitrofi le cifre non si discostano più di tanto da quelle". "La crescita economica e turistica – rilevano Bini e De Nicola – ha prodotto un’impennata dei prezzi di camere e appartamenti, cui vanno aggiunti pasti e utenze, e all’incremento ha contribuito anche l’esplosione dei bed&breakfast, che garantiscono profitti maggiori e vincoli minori rispetto agli affitti di tipo tradizionale". Per i sindacati la crescita di attrattività del distretto è positiva, "ma vanno trovati meccanismi che assicurino la sostenibilità economica per le famiglie e i lavoratori residenti". Occorre, ad avviso di Cgil e Cisl, uscire dalla logica corrente e ragionare sulle politiche abitative con un robusto intervento da parte delle pubbliche amministrazioni. Si tratta "da una parte di valutare l’impatto dei provvedimenti della Regione che, attraverso l’Unione Comuni Distretto Ceramico, eroga contributi per la riduzione dei canoni o per la stipula di nuovi contratti, dall’altra – sottolineano – è necessario mappare il patrimonio abitativo sfitto pubblico e privato e attivare azioni per renderlo disponibile verificando tutte le opportunità di rigenerazione urbana di aree industriali dismesse".