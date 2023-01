"Caro carburanti, è colpa delle accise Per noi benzinai i guadagni sono minimi"

di Stefano Luppi Come in ogni parte d’Italia anche a Modena il "caro-carburante" ha ripercussioni attraverso la forte protesta dei benzinai provinciali raccolti in Faib - Confesercenti. Ciò rende la situazione fluida e per ora lo sciopero dei benzinai di tutta Italia è "congelato", ma confermato per il 25 e 26 del mese. E’ quanto emerso ieri dall’incontro tra il governo e i rappresentanti di categoria a Roma che si ritroveranno a un "tavolo tecnico" il 17 gennaio quando ci sarà anche nero su bianco il decreto che la premier Meloni ha in parte riscritto. Ma, appunto, la protesta anche a Modena è fortissima con gli operatori delle pompe di benzina che si sentono il capro espiatorio degli aumenti e spiegano come i loro guadagni siano minimi (e in calo negli anni). Oggi siamo a massimo 4 centesimi per ogni litro venduto a circa 1,80 euro con spese di gestione in continua crescita come per tutte le altre categorie. Basta vedere la prima fattura di quest’anno di uno dei principali benzinai della città. Su 34mila euro di costi per 19mila litri di gasolio da stoccare nei serbatoi per la vendita questo gestore ha pagato l’Iva che pesa per 6.144 euro (è...