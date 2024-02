Caro gita? La ricetta del Venturi : "Partenze solo da ottobre a marzo"

Preventivi che volano alle stelle e organizzazioni lente e macchinose: sono tanti gli studenti degli istituti superiori di Modena e Provincia che quest’anno dovranno rinunciare alla gita. In seguito alla pandemia, infatti, i preventivi delle agenzie per i viaggi d’istruzione di quinta superiore che, nella più classica delle tradizioni, prevedono cinque giorni e quattro notti in una meta europea, sono lievitati passando da circa 300-350 euro fino a 700-800 euro a studente. Cifre che le stesse scuole, sapendo che tante famiglie sarebbero costrette a rinunciare, non propongono agli allievi.

Per sopperire a questo disagio, alcune scuole sono riuscite a giocare d’anticipo e hanno offerto agli studenti la possibilità di svolgere il viaggio d’istruzione mantenendo un costo ridotto. È il caso dell’istituto Venturi di Modena. "L’anno scorso – dichiara Antonio Rizzo, docente e referente per i viaggi d’istruzione dell’Istituto Venturi – molte gite sono saltate a causa dei rincari e le agenzie, ferme da due anni per la pandemia, si sono trovate a gestire all’improvviso un sovraccarico di richieste: questo fattore ha comportato tempi più lunghi e costi più alti per tutti. Se non si riescono a contenere i prezzi, la scuola non è più inclusiva: per questo motivo, quest’anno ci siamo spesi per dare a tutti la possibilità di partire". I segreti dell’organizzazione del Venturi iniziano dalla burocrazia. Se, infatti, nella maggior parte delle scuole superiori, il viaggio d’istruzione viene inserito nell’ordine del giorno dei consigli di classe di ottobre o, addirittura, novembre, nell’Istituto di via dei Servi è stato discusso già nei primi giorni di settembre.

"Oltre a muoverci d’anticipo per trovare la disponibilità dei docenti e decidere le mete – racconta Rizzo – abbiamo eliminato città particolarmente costose come Parigi, Londra e Berlino. Ancora, dal momento che la maggior parte delle scuole partono ad aprile, abbiamo scelto di metterci in viaggio tra ottobre e inizio marzo, periodi nei quali i prezzi sono più contenuti e le agenzie ricevono meno richieste. Infine, per le quinte abbiamo optato per il "Viaggio della Memoria" o il "Viaggio della Legalità", dove i costi a carico degli studenti sono ammortizzati da finanziamenti regionali". Il piano d’azione coordinato da Rizzo è stato un successo: alle quinte è stato proposto il Viaggio della Legalità, che ha coinvolto ragazze e ragazzi di cinque classi che si sono recati in Sicilia per un tour dei luoghi decisivi nella lotta contro la mafia, spendendo meno di 350 a testa.

"Per quanto riguarda le quarte – continua il referente – alcune classi andranno a Monaco di Baviera, le restanti a Roma e Venezia per tre notti, con una spesa mediamente inferiore ai 300 euro. Venendo alle terze, la meta più ambita è Napoli per due notti con un costo di 200-250 euro, mentre le seconde si recheranno a Firenze o Milano per una notte spendendo 150 euro a testa". "È vero – conclude il referente – ci siamo mossi in anticipo e forse siamo partiti in un periodo non comune per i viaggi d’istruzione. Ma offrire a ogni studente di partecipare a un viaggio d’istruzione spendendo una cifra il più possibile contenuta è la priorità per una scuola votata all’inclusività. A tal proposito, in vista del prossimo anno scolastico, ci stiamo già muovendo per partecipare al Viaggio della Memoria".

Jacopo Gozzi