Carpi, 23enne tenta di scavalcare la recinzione del commissariato di polizia

Modena, 28 dicembre 2023 – Tenta di scavalcare la recinzione del commissariato di polizia a Carpi, ma viene sorpreso dagli agenti. Protagonista dell’episodio accaduto a Santo Stefano è stato un 23enne della Tunisia. L’uomo è finito in manette per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, a fronte della sua reazione dopo essere stato sorpreso, e denunciato a piede libero per ingresso arbitrario in luoghi ove l’accesso è vietato nell’interesse militare dello Stato. Accompagnato dalla polizia di Stato al Cpr di Ponte Galera a Roma, il 23enne sarà rimpatriato.