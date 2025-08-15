Carpi a valanga nel test. Undici reti al Solarolo. Panelli torna in campo

Tante reti (tris per un ispirato Arcopinto, doppiette di Sall e Forapani) e ancora buone indicazioni soprattutto nella manovra offensiva per il Carpi, che ieri all’antistadio ha battuto 11-0 i ravennati del Solarolo, formazione del girone "B" di Eccellenza. Nell’ultima sgambata prima del debutto in Coppa Italia di domenica sera col Trento il tecnico ha tenuto a riposo precauzionale Cortesi, leggermente affaticato dopo la agra di domenica ad Arzignano, mentre non ha potuto utilizzare Forte (che prosegue il lavoro a parte) e l’acciaccato Mahrani. La buona notizia è che per la prima volta da inizio ritiro si è visto in una partitella Panelli, in campo per un’ora abbondante nel secondo e terzo dei tre tempi da 30’ con ottime risposte dalla spalla operata a maggio. Il tecnico biancorosso ha schierato dal 1’ quella che potrebbe essere la squadra della Coppa, con la difesa consolidata formata da Lombardi fra Rossini e Zagnoni, poi Cecotti e Rigo sulle corsie e la coppia Figoli-Rosetti in mezzo, mentre davanti Casarini e Stanzani (che si gioca un posto con Cortesi) hanno agito dietro a Gerbi.

Al 12’ la sblocca Rossini che di testa impatto sul secondo palo sul cross di Cecotti, poi il 2-0 al 22’ pressing sul portiere ospite di Stanzani, palla a Gerbi che deposita in rete il 2-0. Nel secondo tempo restano in campo solo Figoli e Cecotti (che trasloca a sinistra), davanti c’è Sall con un avanzato Forapani e Arcopinto e arrivano altre 4 reti: dopo 8’ Zagnoni fa tris di testa, poi al 15’ un gran mancino di Amayah dal limite vale il poker, al 19’ la magia col destro a giro di Arcopinto precede il 6-0 di Sall al 25’ che devia in rete il cross di Rigo. Nel terzo tempo Cassani cambia ancora allargando Stanzani a destra e mantenendo i tre davanti della seconda frazione. Il 5-0 parziale porta a 11 le reti biancorosse: in avvio Arcopinto beffa il portiere con un tiro cross, poi al 5’ Forapani segna con una sassata dal limite, al 14’ Forapani serve a Sall la palla della doppietta, al 28’ Arcopinto col mancino completa la sua tripletta e nel finale arrotonda Forapani dal limite di destro rasoterra.

Queste le tre squadre schierate da Cassani nei tre tempi da 30’ giocati: CARPI 1° tempo (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Cecotti, Figoli, Rosetti, Rigo; Casarini, Stanzani; Gerbi. CARPI 2° tempo (3-4-2-1): Scacchetti; Zagnoni (16’ Rossini), Panelli, Pitti; Tcheuna, Figoli, Amayah, Cecotti (16’ Rigo); Forapani, Arcopinto; Sall. CARPI 3° tempo (3-4-2-1): Furghieri; Pitti, Panelli, Visani; Stanzani, Amayah, Toure, Rigo; Forapani, Arcopinto; Sall. All. Cassani.

MAGLIA. In attesa di vederla in campo, il Carpi sui propri social ha svelato la nuova maglia in cui campeggia come sponsor frontali, oltre a Texcart e Sarchio, anche Chimar.

Davide Setti