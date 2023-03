Carpi, al via la rassegna musicale ’Inaudito!’ All’Auditorium San Rocco il violino di Placci

Inaugura domenica ‘Inaudito!’, la rassegna organizzata dal conservatorio di musica Vecchi Tonelli di Modena e Carpi che prevede in cartellone sette appuntamenti sonori (fino a ottobre), che vedranno impegnati, tra gli altri, i giovani esecutori dei Corsi di Alta Formazione del Vecchi Tonelli. "Come suggerito dal titolo – afferma Ivan Bacchi, docente del Conservatorio e direttore artistico della rassegna –, le proposte annoverano formazioni musicali inconsuete, come i quintetti di ance e ottoni, o ensemble interamente composti da strumenti a doppia ancia, e offrono l’occasione di assistere all’esecuzione di opere raramente ascoltate, come ‘Le chant du Monde’ di Reginald Smith Brindle. La cornice è quella dell’Auditorium San Rocco di Carpi in cui il pubblico verrà guidato, accanto alle esecuzioni musicali, in un ulteriore percorso con curiosità storiche e organologiche". L’inaugurazione, domenica alle 15 in San Rocco, sarà all’insegna del violino, con Markus Placci accompagnato dall’Ensemble strumentale Vecchi Tonelli diretto da Fabio Sperandio, e musiche di Bach, Kreisler e Vivaldi. Il 14 aprile, nell’anno del 160° anniversario dalla nascita di Gabriele D’Annunzio, si ascolteranno musiche vocali coeve. Le ‘voci’ saranno quelle del Corso di Perfezionamento a cura di Raina Kabaivanska.

m.s.c.