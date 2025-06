Carpi: al via la stagione 2023-2024 con la Coppa Italia il 17 agosto

Il Carpi avrà un mese circa dal raduno per preparare la prima gara ufficiale. Ieri la Lega Pro ha reso note le date della nuova stagione e per i biancorossi – che si raduneranno come già anticipato lunedì 14 luglio allo stadio "Cabassi" – il primo impegno ufficiale è fissato per domenica 17 agosto col il primo turno eliminatorio di Coppa Italia a cui parteciperà anche la squadra biancorossa. Se il regolamento sarà lo stesso dell’anno scorso (entro fine giugno l’ufficialità), infatti, 56 delle 60 società al via nei 3 gironi, fra cui anche il Carpi, debutteranno al primo turno, mentre solo le 4 ammesse alla Coppa Italia di A e B (Ternana, Vicenza, Cerignola e Rimini) entreranno in gioco direttamente come teste di serie dal secondo turno, che sarà subito in infrasettimanale. Il campionato scatterà infatti domenica 24 agosto e vivrà una sola sosta nella prima parte domenica 28 dicembre, mentre saranno tre i turni infrasettimanali ancora da definire.

La chiusura della stagione come quest’anno è fissata per il 26 aprile in vista dei lunghi playoff a 28 squadre. Intanto si avvicina la scadenza di venerdì 13, ultimo giorno utile per la Covisoc nell’esame delle domande di iscrizione. Per ora c’è la certezza dei forfeit di Spal (domanda incompleta), Lucchese e Brescia (domanda non presentata) che dovrebbe aprire alla riammissione di Pro Patria e Caldiero e al ripescaggio dell’Inter 23, ma l’esame dell’ente di vigilanza potrebbe portare ad altre bocciature, con il Ravenna in pole per salire in C. Ad oggi il Carpi è comunque certo di essere nel girone "B" dove oltre alle 12 riconfermate dell’anno scorso (Ascoli, Campobasso, Perugia, Gubbio, Pontedera, Rimini, Pianese, Pineto, Arezzo, Torres, Vis Pesaro e Ternana) troverà le 3 promosse Livorno, Samb e Forlì. La squadra numero 17 sarà una Under 23, poi restano 3 posti: possibile che dal girone "A" arrivino Bra e Pro Vercelli (o Caldiero), mentre dal girone "C" la squadra più a settentrione è il Guidonia, a meno che non scenda in C ai playout la Sampdoria. d.s.