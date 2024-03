Carpi, arriva il Corticella nei panni di "bestia nera"

Sfatare il tabù e continuare a correre per cominciare al meglio un marzo con 5 gare decisive. Il Carpi si mette l’elmetto perché oggi alle 14,30 al "Cabassi" arriva la "bestia nera" Corticella, che ha vinto gli ultimi 4 confronti di campionato e ha fatto fuori dal dischetto a settembre i biancorossi dalla Coppa. Pur con 3 squalifiche i bolognesi, a -2 in classifica, sono avversario capace di tutto. "Non dobbiamo pensare alle assenze del Corticella – esordisce mister Cristian Serpini – anche perché noi non siamo proprio a posto. Loro hanno un’identità ben precisa chiunque giochi grazie alle idee del mister Miramari. Dovremo dimostrare di essere cresciuti rispetto all’andata dove giocammo la nostra peggior gara stagionale. A San marino abbiamo dimostrato di essere squadra vera e mi aspetto conferme, anche perché credo che in Lega Pro andrà la squadra più umile e che ha più voglia di migliorarsi anche quando le cose vanno benino". I problemi del Carpi sono tutti davanti. "Nessuno è al 100% - spiega – tutti si sono allenati in settimana col contagocce. Li porteremo tutti nei 20 ma con grandi incognite. Sall è quello con più dolore, ma ci ha dato la disponibilità a venire nel gruppo, vedremo prima della gara anche perché molto dipenderà da come il campo si presenterà dopo tanta pioggia. Beretta? Può fare 40’ fatti a un ottimo livello. Anche Gerbino è in crescita, tutti sanno di essere importanti".

Programma. Le gare dell’8^ di ritorno (14,30): Progresso-Pistoiese, Imolese-Sangiuliano, Sammaurese-Fanfulla, Ravenna-San Marino, Mezzolara-Sant’Angelo, Forlì-Prato, Aglianese-Lentigione, Carpi-Corticella, Certaldo-Borgo S.D. Clas. Ravenna 47, Forlì 45, Carpi 44, Lentigione e San Marino 43, Corticella 42, Aglianese 39, Imolese 36, Sangiuliano 35, Fanfulla 34, Prato 33, Sammaurese 31, Sant’Angelo 29, Pistoiese 28, Progresso 24, Mezzolara e Borgo 16, Certaldo 14.

Dal campo. Torna dopo 2 mesi anche Sabattini fra i conviocati, out solo Maini e Bouhali, ma su Saporetti (caviglia), Sall (polpaccio) e Arrondini (coscia) si deciderà oggi, mentre Cortesi pur col mal di schiena giocherà. Possibile che tocchi a Larhrib come attaccante. Nei bolognesi squalificati Farinelli, Bertani e Menarini, al loro posto Casadei, Amayah e Biondelli. Carpi (4-3-1-2): Lorenzi; Verza, Rossini, Calanca, Cecotti; Tentoni, Mandelli, Forapani; Cortesi; Larhrib, Saporetti. All. Serpini. Corticella (4-3-3): Martelli; Cavacchioli, Bonetti, Cudini, Riviera; Amayah, Ruffo Luci, Mordini; Casadei, Trombetta, Biondelli. All. Miramari.

Davide Setti