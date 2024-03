Carpi, arriva il Ravenna: è il giorno del giudizio

E’ il giorno del giudizio. Alle 14,30 al "Cabassi" si respirerà profumo di Lega Pro nella super sfida fra Carpi e Ravenna. La capolista (miglior difesa) arriva a +1 per difendere un primato che ha costruito in questi 8 mesi sempre vissuti in vetta. Negli ultimi 60 giorni il Carpi (miglior attacco) ha cambiato volto (6 vittorie in 7 gare) e rosicchiando 10 punti ai giallorossi si è rimesso in corsa. "E’ una gara importante ma non fondamentale - le parole di mister Cristian Serpini - da giocare con lo spirito di questi ultimi mesi, con la voglia di cancellare la prova disastrosa dell’andata, senza scordarci quello che eravamo dopo il pari col Borgo. Rispetto a un girone fa siamo migliorati, ma non abbiamo ancora fatto nulla". Ieri mattina i tifosi della curva hanno "caricato" la squadra durante la rifinitura. "Dobbiamo ringraziali – prosegue Serpini – perché c’erano sempre vicini anche quando le cose non andavano così bene. Questo entusiasmo che si respira intorno alla squadra ci fa piacere e i ragazzi si devono abituare a giocare gare così importanti perché di qui alla fine saranno 8 finali. Che gara sarà? Dovremo stare attenti perché è una squadra tosta, che non prende mai gol e i loro due attaccanti sono molto forti anche in campo aperto".

Prevendita. Per ora sono mille fra abbonati e tagliandi venduti gli spettatori (341 da Ravenna). Tagliandi acquistabili anche oggi dalle 10 alle 15 (biglietterie via Ugo da Carpi e via Marx).

Programma. Così la 10^ di ritorno (14,30): Imolese-Prato 0-0 (venerdì), Progresso-Sant’Angelo, Sammaurese-Lentigione, Mezzolara-Corticella, Borgo S.D.-Sangiuliano, Forlì-Fanfulla, Aglianese-San Marino, Carpi-Ravenna, Certaldo-Pistoiese. Clas. Ravenna 51, Carpi 50, Forlì 49, Lentigione e San Marino 47, Corticella 45, Aglianese e Imolese + 40, Fanfulla 38, Prato + 37, Sangiuliano 35, Sant’Angelo 33, Pistoiese 32, Sammaurese 31, Progresso 25, Borgo S.D. 17, Mezzolara e Certaldo 16.

Dal campo. Serpini al gran completo (25 convocati), torna Rossini dal 1’ in difesa, in attacco uno fra Sall e Larhrib. Nei romagnoli squalificati Tirelli (c’è Sabbatani in attacco) e il secondo portiere Rossi, torna Nappello. CARPI (4-3-1-2): Lorenzi; Verza, Rossini, Calanca, Cecotti; Tentoni, Mandelli, Forapani; Cortesi; Saporetti, Sall. All. Serpini.

RAVENNA (3-4-1-2): Cordaro; Agnelli, Esposito, Magnanini; Mancini, Alluci, Rrapaj, Marino; Nappello; Diallo, Sabbatani. All. Gadda. Arbitro: Teghille di Collegno

Davide Setti