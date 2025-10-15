Carpi-Ascoli, una partita mai banale

La prima doppietta in carriera di Orsolini e la tripletta da Guinnes dei primati in biancorosso di Giancarlo Malcore. Sono solo 5 i precedenti al "Cabassi" fra Carpi e Ascoli, pronte per il super posticipo di lunedì, ma non sono mai state sfide banali. Il bilancio in terra emiliana vede 2 successi biancorossi, 2 pari e un colpo dei marchigiani con 10 reti segnate per il Carpi e 8 dell’Ascoli.

Lasciando stare la prima sfida che si perde negli anni ’40 (3-1 per il Carpi in C nel marzo del 1942), le tre gare fra Carpi e Ascoli in B degli ultimi anni ha avuto protagonisti di spessore e andamenti incerti. Nel 2016-17 al "Cabassi" si mise in luce il talento di un certo Riccardo Orsolini, allora 21enne, che poi sarebbe diventato colonna del Bologna e ora della Nazionale di Gattuso, che proprio quel 29 ottobre del 2016 segnò la sua prima doppietta in carriera firmando il 2-0 in favore dei bianconeri, pochi mesi prima che la Juve lo acquistasse.

Circa un anno dopo sotto i riflettori ci finì invece Giancarlo Malcore, in un Carpi-Ascoli 4-2 (4 novembre 2017) che è ancora fra gli annali biancorossi. Nel successo della squadra di Calabro la firma fu quella di Malcore, autore di una tripletta, poi completata da Carletti, dopo l’Ascoli era passato per primo con Parlati e Favilli aveva firmato il 2-2. Un sabato da record perché ad oggi nessun altro giocatore biancorosso è riuscito a fare tris fra i professionisti con gol tutti su azione: negli anni precedenti Carpineta e Protti avevano usufruito di rigori per le loro segnature multiple, mentre Gherardi aveva segnato tre triplette, ma tutte in D.

Il terzetto di sfide al "Cabassi" in B è completato dall’1-1 del 2018-19, quando al gol di Ngombo rispose Poli, con la rete (regolare) di Arrighini annullata nel finale. Quattro reti hanno caratterizzato anche la gara dell’anno scorso finita 2-2, quella in cui Cortesi si fece male alla coscia restando poi fuori 2 mesi. Ai biancorossi non era bastato scappare due volte con Forapani e Zagnoni, venendo sempre raggiunti.

Dal campo. Ieri alla ripresa Amayah ha fatto parte della seduta con il gruppo e quindi nei prossimi giorni si valuterà il suo eventuale rientro. Si è invece fermato Forte, vittima di un fastidio al ginocchio sinistro: da valutare l’entità dello stop.

Arbitro. Sarà Enrico Gemelli di Messina a dirigere lunedì Carpi-Ascoli, coadiuvato da Giuseppe Bosco di Lanciano e Fabio Cantatore di Molfetta, quarto ufficiale Edoardo Gianquinto di Parma. Per Gemelli unico precedente col Carpi l’anno scorso nel 2-1 casalingo sul Pontedera.

Davide Setti