Carpi balla con Daddy G dei Massive Attack, Maranello col Picchio Rosso

Carpi domani diventerà "il music club a cielo aperto più grande d’Europa". A far ballare il pubblico penserà un personaggio iconico della scena elettronica internazionale, Grant Marshall alias Daddy G (nella foto), membro e fondatore dei ’Massive Attack’, di ritorno a Carpi sei anni dopo la sua indimenticata performance in occasione del Capodanno 2017. Il tutto sarà condito dagli speciali fasci di luci ed effetti visivi che illumineranno e coloreranno il Castello dei Pio sotto la regia di Francesco Trambaioli, ’light designer’ tra i più apprezzati in Italia.

A Sassuolo, in piazzale Della Rosa, aperta e disponibile dalla prima serata ’Sassuolo on Ice’. Maranello festeggia con una serata attesa da tanti appassionati: è in programma, infatti, il ’Remember Picchio Rosso All Star D.J.’, l’evento che dalle 22 riporterà in Piazza Libertà la musica del mitico locale modenese. Protagoniste le canzoni più belle degli anni Settanta, Ottanta e Novanta suonate dai deejay che hanno fatto la storia del Picchio, da Luca Zanarini a DJ Silver a Robby Ruini.

Tantissima attesa anche per il capodanno di Sestola, uno dei più ’classici’. Qui ieri sera si è esibito il rapper Fabri Fibra, e oggi, al Palazzetto adibito a stage, ci sarà ancora tanta musica con Sami Joe dalle 23,30, Massimo Pericolo, Tananai, Gemitaiz & Madman, Luchè e Crookers. L’intrattenimento di Cim 1 Music Festival proseguirà fino al 2 gennaio a completamento delle cinque giornate di musica. Da segnalare, il 31 dicembre, a Passo del Lupo, anche la tradizionale e spettacolare fiaccolata dei Maestri di sci con in chiusura vin brulé.